Islàndia trasllada a Espanya la necessitat de trobar una “solució pacífica” al “conflicte” català

Arran de l’inici del judici de l’1-O, el procés català ha tornat a tenir repercussió en mitjans internacionals. Aquesta vegada, el ministre d’Exteriors Gudlaugur Thór Thordarson ha mostrat la seva preocupació pel que es viu ara a Catalunya, segons ha recollit un article del diari 'Fréttabladid', on explica que ha traslladat aquesta preocupació també a les autoritats espanyoles.

L’islandès ha emfatitzat que s’ha de trobar una “solució pacífica” per al conflicte i s'han de “respectar els drets humans”. El ministre ha assegurat que el seu govern segueix de prop tot allò relacionat amb el judici i que així ho han comunicat repetides vegades a les autoritats espanyoles, l'última aquest gener, quan l’ambaixador islandès a Espanya va acudir a una convocatòria del ministeri d’Exteriors espanyol.

"Continuarem monitoritzant de prop el Procés i consultarem amb els nostres principals països socis”, ha assegurat. “Jo mateix vaig abordar els assumptes de Catalunya amb el llavors ministre d'Afers Exteriors d'Espanya l'any passat, quan ens vam reunir al Consell de Drets Humans de l'ONU", afegeix.

No és la primera vegada que mitjans de fora parlen sobre la situació que es viu a Catalunya. Després de l'1-O, i referint-se a la repressió policial que es va patir, el diari britànic 'The Times' assegurava que Madrid havia d'"utilitzar arguments i no la força per evitar un trencament nacional". Amb les eleccions del 21-D, la premsa internacional es va tornar a fer ressò del conflicte a Catalunya obrint aquell mateix dia amb titulars com "Els catalans voten per sortir de la crisi", segons el diari belga 'Le Soir'. Ara, amb el judici en marxa, els mitjans tornen a parlar-ne. El 'Financial Times' ha obert avui amb "Els catalans van a judici per secessió" i 'The Independent' ha aprofitat el seu editorial per denunciar el "terrible error" que s'està cometent, ja que considera que suposa un "ultratge" als drets humans.