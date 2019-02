"El Josep els està traient de polleguera"

Cada vespre un grup de gent es troba davant de l’Ajuntament de Terrassa per cantar cançons pels presos polítics. Solen cantar L''Estaca', 'Torna, torna Serrallonga' (amb lletra adaptada a les circumstàncies) i 'Els Segadors'. En són habituals la Núria Ramos i la Conxita Muñoz, que avui segueixen la declaració de l'exconseller Josep Rull des de la seu del PDECat a Terrassa, d’on és veí i d’on va ser regidor. La façana de la seu del partit, al centre de la ciutat, encara té les taques de pintura vermella de l’última bretolada que hi han fet. La nit de dilluns a dimarts van atacar aquest local i els de Terrassa en Comú, la CUP i l’ANC. A l’antiga Convergència havien netejat les últimes pintades no fa ni un mes.

El PDECat ha pensat d’obrir la seu "com un servei més" a militants i amics. S’hi van acostant en comptagotes i es van rellevant. "Ens estimem el Rull, he fet campanya amb ell, he estat hores amb ell i conec la Meritxell -la seva dona- i els fills" -comenta la Núria-; "els vespres que no faig d’àvia vaig davant de l’Ajuntament". S’ha manifestat a Barcelona, Brussel·les, Perpinyà, Lledoners, Can Brians -detalla, amb una punta d’orgull- i anirà "on faci falta perquè aquesta injustícia no té nom".

Segueixen amb un silenci reverencial les paraules de Rull. De tant en tant, algú somriu o exclama "que dolenta!" davant de l’enèsim error de la fiscal. "Els està traient de polleguera" -opina la Conxita-; "no entenc les preguntes que li estan fent, aquests fiscals porten tots els papers mullats, és una farsa". A la seu del PDECat -estelada en una taula, senyera sota la televisió i cartell de les últimes eleccions autonòmiques- comparteixen la impressió que Rull "està molt sòlid". "Ho porta molt ben estudiat", fa la Conxita.

El Jacint Cuyàs, que el coneix des que era a les joventuts del partit, no està gens sorprès de les respostes que dona al tribunal: "Amb el grup de joves que teníem ja destacava per la seva capacitat de raonar i d’enraonar". I continua: "Sempre que fa una intervenció és un gust veure que l’esquema que porta, és el màxim d’entenedor".

La Maria coneix Rull des que va néixer. Els pares de l’un i de l’altra eren "molt amics". I són veïns. La Maria té una d’aquelles mirades primes que sembla que no se li escapi res, que hi toca més del que diu. "De moment veig que tots s’estan defensat molt bé, però com que tot està fet i manegat és igual..." No se n’amaga: ella ho veu "molt negre". Amb la família, van visitar Rull a Lledoners: "El vam veure molt animat, però quan marxes d’allà és una mica..."