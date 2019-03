López Tena porta a la fiscalia documentació sobre iniciatives que la mesa del Parlament no va admetre a tràmit

L'exdiputat de Solidaritat per la Independència Alfons López Tena ha portat aquest dilluns a la fiscalia documentació sobre diverses iniciatives presentades per grups de l'oposició que la mesa del Parlament no va admetre a tràmit. En declaracions a SER Catalunya, López Tena ha assegurat que la mesa "sí que entra en el contingut i en el fons de les proposicions, i quan no li agraden no les admet a tràmit". "Els expresidents del Parlament han mentit", ha afegit l'exdiputat, que posa d'exemple tres iniciatives que ell mateix va presentar sobre equipaments per als Mossos d'Esquadra. Ha remarcat que Carme Forcadell "té dret a mentir en la seva condició d'acusada, però no en la seva condició de política".

Forcadell, De Gispert, Benach han mentit al Suprem dient que la Mesa del Parlament no refusa admetre a tràmit iniciatives parlamentàries pel seu contingut

Fals, ho han fet sovint dient que “la Mesa no és un simple missatger”

Ací hi han les proves d’un cas

Exp 202-00024/29 de 2011 pic.twitter.com/oNUBzHgCeg — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) 4 de marzo de 2019

Núria de Gispert i Ernest Benach van declarar al Tribunal Suprem com a testimonis de la causa. En les seves intervencions tots dos van defensar l'actuació de Forcadell com a presidenta de la cambra. Gispert va arribar a dir que ella hauria actuat de la mateixa manera en els plens dels dies 6 i 7 de setembre, en què es van aprovar les lleis de desconnexió davant les crítiques de l'oposició.

En la declaració de Benach, l'advocada de Forcadell li va preguntar sobre dues iniciatives legislatives populars (2009 i 2010) que ell no va acceptar com a president de la cambra legislativa. Benach va afirmar que el motiu de la seva no admissió és que tenien defectes de forma "greus".