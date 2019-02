Marchena frena el debat polític al judici: "Evitem opinions"

"El nostre sistema no permet la figura del testimoni opinant. El testimoni és un tercer que ve a aclarir uns fets. Evitem opinions i debats". És l'advertència que ha llançat el president de la sala del Suprem que jutja els presos polítics acusats de rebel·lió, Manuel Marchena, abans de donar pas al primer testimoni del judici, el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà.

Amb la vista posada a Europa i en la proximitat de les eleccions espanyoles -que ja van obligar la sala a anticipar tots els testimonis amb activitat política abans de l'inici de la campanya electoral-, el Suprem vol evitar que la sala de vistes es converteixi en un espai de debat polític. De fet, la figura del testimoni -que té l'obligació de dir la veritat- ha de servir exclusivament per preguntar sobre uns fets que hagi viscut i així poder-ho contrastar amb el que han expressat els acusats.

De poc li ha servit l'advertiment, però, al president del tribunal, que ha tallat Tardà en la seva primera intervenció, quan ha volgut deixar clar que el judici "està inspirat en una venjança". Com que el diputat d'ERC no havia sentit el seu primer advertiment, perquè era encara fora de la sala esperant que el cridessin, Marchena ha tornat a repetir-li l'exposició inicial. "Això és exclusivament la seu del tribunal del Suprem, vostè és aquí per ajudar-nos a aclarir un fet, no està autoritzat a fer valoracions polítiques", li ha explicat.

La majoria de preguntes de Vox, polítiques

Els dos advertiments de Marchena tampoc han evitat que la majoria de preguntes que llancés l'acusació popular, exercida per Vox, no tinguessin res a veure amb els fets que s'estan jutjant. El president del tribunal ha deixat inicialment que l'advocat de la formació d'extrema dreta li preguntés per una piulada seva a Twitter en què es referia al referèndum, tot i que era del juliol del 2018 i no tenia res a veure amb els acusats, però després l'ha tallat quan intentava preguntar a Tardà si el referèndum "va ser una idea preconcebuda de separació amb Espanya". "No comencem demanant una valoració sobre comportament de tercers", li ha advertit Marchena.

El president del tribunal ha tornat a tallar l'advocat de Vox quan ha tornat a demanar-li "pel comportament dels acusats" i no per la percepció que va tenir sobre uns fets determinats en els quals va estar present, com han fet les tres defenses que han preguntat -la d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Jordi Cuixart- i que s'han cenyit a demanar-li a Tardà pel 20-S, ja que ell va assistir a la conselleria d'Economia. Tardà ha negat que hi hagués "tensió" o violència i ha coincidit amb els processats en explicar que havia estat una convocatòria "espontània".

Durant la declaració d'Artur Mas com a testimoni, el coordinador de les defenses, Francesc Homs, també ha tallat l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza, per advertir el tribunal que les preguntes estaven derivant en opinions polítiques. Marchena ha tornat a avisar les acusacions que se cenyissin a fets, i el fiscal ha donat per acabat el seu interrogatori.