Negar la mediació per no fer quedar malament Rajoy

La digestió mediàtica d'aquest judici inclou la invenció –de la violència independentista, per exemple– però també la desaparició d'elements. Ho vèiem aquest divendres amb les portades de la premsa d'estat, disposades a estendre un vel sobre el diàleg mantingut entre els governs català i espanyol a través d'Iñigo Urkullu. La declaració del lehendakari va deixar en molt mal lloc Mariano Rajoy, que un dia abans havia negat l'existència d'aquest canal de comunicació. 'La Razón' corria al rescat. En portada no tractava el tema, i, a dins, titulava "La «no» mediació d'Urkullu". Rajoy i el seu seguici mediàtic neguen la major. S'emparen amb el fet que el polític basc va consignar que la iniciativa va sortir de la part catalana. Però el creuament d'ofertes i missatges està prou documentat. De fet, 'El País' titula "Urkullu declara que Puigdemont va frustrar la seva mediació", on com a mínim s'admet i es reconeix aquest paper de mitjancer.

A Catalunya, 'El Punt Avui' i l'ARA parlen explícitament de la mediació en portada. En canvi, a 'La Vanguardia' només apareix indirectament ("Urkullu assegura que Puigdemont no volia la DUI ni Rajoy el 155") i 'El Periódico' se centra en un altre aspecte ("Urkullu revela que Puigdemont va fer la DUI per la pressió, no per la falta de garanties"). En tot cas, tots els diaris catalans consignen les negociacions d'aquells dies amb Urkullu d'enllaç. El que passa és que una de les premisses en aquests processos és, justament, no dir-ne 'negociacions' o 'mediació', perquè les paraules les carreguen el diable i l'oposició. Ho sap molt bé Pedro Sánchez. Però va haver-hi un canal obert de trasllat de propostes, i negar-ho, com fa bona part de la premsa de Madrid, és fallar en la responsabilitat d'assenyalar un president de govern quan se l'enxampa en mentida flagrant.