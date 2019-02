"No soc una muralla humana manipulada"

El Fiscal Zaragoza comença el seu torn citant un article periodístic com argument d’autoritat: "No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades sino que querían arrebatarlas" I el Joan Lluís Baraldés (llicenciat en Dret, estudiant d’anàlisi política), la Montserrat Campoy (professora d’Història i de català) I la Isabel Guillot (Biòloga) tenen curiositat per saber quin diari el va publicar. Després d’una ràpida recerca a Google, arribar la resposta: va ser EL PAIS, el diumenge 27 de gener.

Els tres subscriptors de l’ARA prenen notes i salten lleugerament de les cadires, amb un somriure amarg, cada vegada que senten que la fiscalia els qüalifiquen com "murs humans", "muralles humanes" o "escuts humans que van defensar les urnes amb els seus cossos". Està afirmant el senyor fiscal que els votants van ser llançats en fortma de muralla contra el pobres policies? La Montserrat s’indigna i afirma que "no em vaig sentir manipulada pel meu govern per anar a votar" i a tots tres els sembla el món al revés que es pugui dir que als votants de l’1 d’octubre se’ls "abocava a l’enfrontament violent". El fiscal cadena els sembla més sòlid alhora de començar a provar la rebel·lió, tot I que xasquegen la llengua quan el senten parlar de "Mossos al costa de la rebel·lió", "suport I recurs a mitjans violents", " La Constitució és generosa" o la solemne afirmaciól "aquest judici és el triomf de la democràcia". Quan acaben els fiscals, la Isabel Guillot repassa les seves notes I conclou qie el problema és que els jutges del tribunal pensen exactament el mateix que els fiscals.

En Joan Lluís Baraldès aprecia que l’advocada de l’estat, que no acusa de rebel·lió, fa una defensa més jurídica, sobre tot comparada amb la dels fiscals, encara que cap dels tres subscriptors li compren la defensa que fa de la secretaria d’estat d’Espanya Global Irene Lozano per haver dit a Londres, durant la presentació de la campanya "This is the real Spain" que els acusats eren "convicted". L’advocada de l’estat troba que falta el context I aprecia l’ atenuant que la senyora Lozano parlava en anglès I no parlava en la seva llengua materna.

Quan li toca el torn a l’acció popular representada per VOX, el Joan Lluís, la Montserrat I la Isabel fan el cor fort, preparant-se per sentir alguna paraula que els farà mal. Però no, l’engominat Pedro Fernández es deu guardar la soflama patriòtica per un altre dia, encara que aconsegueix crear un dels moments del matí quan li demana al jutge Marchena que què pensa fer amb els llaços grocs dels acusats (Cuixart) I Marchena, allargant els suspens, fa notar que els advocatsd e la defensa no el porten però que en el cas dels acusats els permet tot citant jurispudència en un parell de casos del TDHE en matèria de símbols religiosos I ideològics. En Joan lluís Baraldès, la Montserrat Campoy I la Isabel Guillot queden gratament sorpresos, encara que no els passa per alt que Marchena tolera perquè Europa vigila.