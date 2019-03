Olivier Peter, advocat de Cuixart: "Espanya, més tard o més aviat, serà condemnada"

Olivier Peter, advocat de Jordi Cuixart, s'ha mostrat convençut avui que els tribunals europeus dictaran sentència contra Espanya pel judici als presos polítics. "Espanya, més tard o més aviat, serà condemnada", ha conclòs Peter, que ha denunciat que "el Suprem no és un òrgan imparcial" i que portaran el cas a Estrasburg, tot i que no descarten acudir a altres organismes.

La defensa del president d'Òmnium, que porta empresonat 17 mesos, al·legarà la vulneració de drets fonamentals, la detenció arbitrària que ja dura més de 500 dies o la manca de garanties del judici. "Aquest és un judici contra la democràcia i l'exercici dels drets fonamentals", ha denunciat Peter, que ha recordat que "han expulsat la comunitat internacional de la causa".

Per aquest motiu, el lletrat ha instat Europa a moure fitxa i a deixar-se d'escudar en la sobirania espanyola. "Europa té l'obligació de reaccionar, no és un assumpte intern perquè Cuixart és un ciutadà europeu", ha remarcat Peter, que ha afegit que "no defensem una persona, sinó l'exercici de drets fonamentals i això signfica defensar Europa i la democràcia".

Peter, que també ha advertit que ningú fora de l'Estat entén que Vox actuï d'acusació particular, ha tret pit del ressò que ha agafat el cas a Europa. "Hem aconseguit el posicionament a favor d'entitats internacionals en defensa dels Drets Humans, com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura", ha destacat el lletrat.

L'advocat ha fet aquestes declaracions durant la presentació d'un mini documental que s'emetrà a tarvés de les xarxes socials als principals països d'europa per denunciar la vulneració flagrant de drets, l'empresonament de Cuixart i la resta de dirigents polítics acusats de delictes que no tenen cap base, qüestionar que Vox faci d'acusació particular i reclamar una solució política al conflicte. La finalitat és aconseguir el suport al dret a decidir, que la ciutadania europea es mobilitzi per pressionar els seus governants i incrementar la informació del que rep sobre Catalunya en una campanya adreçada a un públic potencial de 20 milions de persones.

Aquestes documental forma part de la campanya 'Democray on trial' que ha permès en els darrers mesos donar a conèixer arreu d'Europa el cas català i denunciar el "judici a la democràcia" amb la col·laboració de diferents entitats locals. El vicepresident de l'associació, Marcel Mauri, ha explicat que "cal preparar el terreny de joc perquè es juga molt a Europa" i ha assenyalat que ara l'objectiu és "intensificar la campanya internacional".

Aquest documental prossegueix la tasca que ha desenvolupat l'entitat de difusió a la premsa internacional amb una quarantena d'entrevistes a diaris d'arreu del món, la publicació d'articles d'opinió del mateix Cuixart o trobades amb periodistes internacionals on es constata, en paraules de Mauri, que "els sobta que un representant de la societat civil estigui empresonat des de fa més de 500 dies".

"La voluntat és implicar el màxim nombre de persones de la societat civil europea en la lluita per la defensa dels drets i de la llibertat, sobretot si la sentència no és absolutòria i res ens fa pensar que sigui així", ha subratllat Mauri, que ha deixat clar que es tracta d'una campanya per "sensibilitzar Europa". La defensa dels drets fonamentals i la persecució de la desobediència són els pilars sobre els quals se sustenta la campanya, que es fonamenta en la pota jurídica, de relacions internacionals i de comunicació.