El PP presumeix de ser l’únic responsable del judici del Procés

“Qui ha aconseguit que ERC i el PDECat no tinguin líders perquè estan escapçats?” Fa poc més d’un any, l’exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría feia servir aquestes paraules per presentar el govern de Mariano Rajoy com l’autor de l’ofensiva judicial que havia portat mig Govern a la presó i l’altra meitat a l’exili. Ara, amb el judici del Procés en marxa, els conservadors hi tornen, com va demostrar un tuit que feien a l’inici del procediment judicial: “El PP no fa rodes de premsa a la porta del Tribunal Suprem, el PP actua. Vam ser nosaltres els que vam destituir el Govern, vam intervenir els comptes a Catalunya i els vam portar davant del Suprem”. Una reivindicació en la seva campanya per frenar la fuga a Ciutadans i especialment a Vox, que vol treure rèdit al judici des de l’acusació popular.

El PP intensificarà aquesta estratègia: “La causa va començar gràcies a una querella del fiscal general de l’Estat i amb el PP al govern d’Espanya”, defensa un membre de l’executiva dels populars catalans. De fet, les paraules mesurades i el relat ben estudiat que va pronunciar l’octubre de l’any passat l’exportaveu del govern espanyol Íñigo Méndez de Vigo quan va definir diverses vegades les mobilitzacions del 20-S com a “tumultuàries” van servir de base per a la querella per sedició -ara convertida en rebel·lió- que la Fiscalia va presentar hores més tard contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. I aquest va ser el preludi de la via judicial que el govern de Mariano Rajoy havia triat per frenar les aspiracions independentistes.

Una via, però, que no li va donar el rèdit electoral que esperava. “Sembla que la causa l’hagi iniciat Vox i no és veritat”, lamenten fonts populars, en referència a l’acusació popular que exerceix el partit d’extrema dreta. Així, el PP vol aprofitar el judici del Procés per rebaixar el protagonisme que s’ha endut Vox en el procés judicial contra els líders independentistes. “Hem de contrarestar la presència continuada de Vox”, defensen fonts conservadores. La decisió del jutge Manuel Marchena d’evitar que puguin preguntar als presos -que s’han negat a respondre a la ultradreta- ja els ha tret part del focus, que recuperaran en el torn de testimonis. El magistrat, a més, va frenar la seva pretensió de prohibir a Jordi Sànchez dur un llaç groc.

El PP no va rendibilitzar la seva estratègia ni el 21-D a Catalunya -va perdre set escons i es va convertir en l’últim grup de la cambra- ni en les últimes eleccions andaluses -malgrat aconseguir governar a la Junta, Vox es va menjar bona part del seu terreny electoral-. Les enquestes, de fet, continuen castigant el partit que lidera Pablo Casado a favor de la formació de Santiago Abascal.

L’oportunitat del 28-A

Reivindicar-se com els responsables de l’empresonament dels líders independentistes i del gir a la dreta que Casado ha iniciat des que ha agafat el timó del partit és la tàctica que els populars volen fer servir per contenir la fuita de vots cap a Vox i Ciutadans. Fa mesos que el partit d’extrema dreta presenta el PP com un partit poc contundent per derrotar l’independentisme. Per això la setmana passada Pablo Casado no va dubtar ni un segon a agafar-se al filó del relator per agitar el carrer i demostrar que no està disposat a fer cap concessió a l’independentisme, i ahir, en un acte a Torrelaguna (Madrid), va recordar que va ser el seu partit el que va aconseguir aturar el pla Ibarretxe i també la via unilateral de Puigdemont. El líder popular fa temps que ha apujat el to contra l’independentisme -a qui ahir va titllar de “xenòfobs, radicals i racistes”- i des de fa mesos repeteix que si arriba a la Moncloa no dubtarà ni un segon en activar la maquinària per aplicar el 155 per acabar amb el “caos” a Catalunya.

El camí traçat per Casado té la seva rèplica a Catalunya. La formació que dirigeix Alejandro Fernández ha emulat l’estratègia del líder popular i ha endurit el to contra els líders independentistes arribant a qualificar el Govern de “dictadura”. El PP de Catalunya també vol aprofitar el judici del Procés per marcar un terreny que Cs ja va conquerir en gran part fa un any i que ara Vox amenaça quan es presenti al territori català -ja ha anunciat que ho farà a les quatre capitals catalanes als comicis municipals del mes de maig-. Així, tant als comicis del 28 d’abril com als del 26 de maig els populars es presentaran com els únics garants de la unitat d’Espanya i de mantenir l’independentisme “escapçat”.