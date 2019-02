'El Periódico' encoloma subliminarment imatges de violència a Sànchez

260x366 portada periodico 22/02/19 portada periodico 22/02/19

El periodisme, com el cinema, funciona sovint per contacte. Una imatge al costat d'una altra es modifica. Si la 'Gioconda' s'exhibís costat per costat d'un quadre que mostrés un pollastre no hi hauria misteri en el somriure: tothom assumiria que està contenta davant la perspectiva de clavar-hi les dents. En periodisme, però, les juxtaposicions es fan servir sovint amb més mala idea. Mirem, per exemple, la portada d''El Periódico' d'aquest divendres. El segon titular diu "El fiscal busca la violència". Es refereix al delicte de rebel·lió que intenten penjar-li a Jordi Sànchez. Fixem-nos ara en la fotografia de portada: el foc d'uns neumàtics que cremen a l'AP-7, per una acció dels CDR. La imatge, en realitat, no il·lustra la notícia del judici, sinó la de la vaga general, que el diari dona just a sobre. Però com que fan frontera, l'estampa subtilment il·lustra també el tema de la declaració al Suprem. I, per tant, el missatge subtil que emana d'aquesta composició és clar: ¿Diu que el fiscal busca la violència? Goita, ja la té! El titular és correcte, la fotografia és lícita, però és en la combinació on hi ha la mala bava.

Mentrestant, 'La Vanguardia' evita posicionar-se i opta pel titular "Jordi Sànchez defensa que va cridar a una protesta pacífica davant la conselleria d'Economia". És a dir, el diari no assumeix que la protesta va ser pacífica –llevat dels desperfectes en els cotxes policials– sinó que es limita a consignar que l'acusat diu que ell no va instar a provocar incidents. La fotografia aquí també és de la vaga, però la composició és diferent i es mostra clarament separada. A més, tan sols es veu un tall de vies ben tranquil. Gent asseguda fent la flor de lotus: res de flamarades ni ignicions.