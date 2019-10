Pícnic per la República convoca a les 18 h a la seu de la Delegació del govern espanyol

Pícnic per la República, una plataforma que convoca a través de les xarxes socials sorgida arran de la sentència del Tribunal Suprem, ha convocat aquest diumenge a les sis de la tarda davant la Delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra el veredicte judicial.

A través de Twitter fa una crida a fer un "pícnic" davant d'aquest edifici de l'Estat i a deixar-hi "deixalles". Irònicament, afirma que "tots els pícnics generen deixalles, i quin millor lloc per deixar-les que a l'abocador de Mallorca amb Llúria?". Suggereix que "no siguin de debò", sinó que la gent porti bosses d'escombraries plenes de paper arrugat. "Fa el mateix efecte en una foto", constaten.

⚠️📣 Convocatòria de Pícninc per avui a BCN a les 18h 📣⚠️



Tots els pícnics generen deixalles i quin millor lloc per deixar-les q a l'abocador de Mallorca amb Llúria ?!?



💡No cal q siguin de debò. Una bossa d'escombraries plena de paper arrugat fa el mateix efecte en una foto!! — PicnicxRepública (@PicnicxRep) 20 de octubre de 2019

Pícnic per la República és la mateixa plataforma que el diumenge abans de sortir la sentència va convocar una seguda a l'estació de Sants. Després de ser desallotjats per la policia, van improvisar una manifestació tallant plaça Espanya i es van dirigir cap a la Gran Via fins arribar a passeig de Gràcia.