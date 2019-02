Puigdemont adverteix des de Berlín que el judici serà un test per a la justícia i democràcia espanyoles

Davant d’un centenar de periodistes de mitjans internacionals, alemanys, espanyols i catalans, l’expresident Carles Puigdemont ha dit que el judici que ha començat avui a Madrid és "un test per a la justícia i la democràcia espanyoles". Durant l’hora que ha durat la roda de premsa a la seu de la delegació de la Generalitat a Alemanya, Puigdemont ha dit que confia que el govern espanyol ofereixi l’absolució, “l’única sortida justa”, per aturar aquest procés, que en principi està previst que s’allargui fins a finals d’abril o principis de maig. Si no, ha explicat, portaran el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.

Puigdemont ha comparegut amb l’advocat Gonzalo Boye, un dels que el va representar a Alemanya. Precisament un dels missatges que han transmès ha Berlín ha sigut denunciar els dobles estàndards que s’apliquen a l’hora de jutjar els líders independentistes. “Com pot ser que a Alemanya sigui un tema de llibertat d’expressió i a Espanya una pena de 25 anys?”, s'ha preguntat l'expresident en al·lusió a la decisió del tribunal regional de Schleswig-Holstein, que al juliol va desestimar el delicte de rebel·lió.

“Serà un test d’estrès per a la democràcia espanyola”, ha insistit Puigdemont, i ha afegit que no hi ha raons jurídiques ni proves ni fets per celebrar aquest procés. “Al llarg del judici es desemmascararan totes les acusacions”, ha alertat. A Alemanya, on la ultradreta (Alternativa per Alemanya, AfD) té representació tant al Parlament federal com a tots els Parlaments regionals, l’expresident ha volgut deixar clar que l’única acusació particular és la de Vox, “un partit d’ultradreta franquista”.

Puigdemont, que era a Berlín per participar en el lliurament dels premis Cinema for Peace en el marc de la Berlinale, ha explicat que se li ha negat el dret a participar en el procés com a testimoni. També ha deixat clar que no tindria cap problema a ser jutjat, però ha afegit que actualment a Espanya “no hi ha separació de poders” i que no podria tenir “un judici just”. Des que va marxar a Bèlgica l'octubre del 2017, l’expresident ha passat comptes amb la justícia belga i alemanya. A Alemanya va estar deu dies a la presó de Neumünster, a la regió de Schleswig-Holstein, al nord.

Els corresponsals espanyols s’han interessat sobretot per la seva posició davant possibles eleccions generals avançades. “No m’importa el govern que triïn els espanyols, el que vull és un govern que escolti i que s’assegui a la taula de diàleg”, ha rebatut. Per a l'expresident, el principi d’acord amb el president espanyol, Pedro Sánchez, estaria “desfet” i el govern central i el català es trobarien “en el mateix punt que amb Rajoy”.

Els corresponsals alemanys i internacionals han preguntat sobretot si es manté la independència com a objectiu. Puigdemont ha demanat poder exercir el dret a l’autodeterminació i poder convocar un referèndum vinculant pactat amb Madrid.