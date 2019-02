Torrent: "Malgrat les campanyes de Borrell, ens hem pogut reunir amb el president del Parlament belga"

Visita exprés del president del Parlament de Catalunya a Brussel·les. Roger Torrent s'ha reunit aquest divendres al matí amb el seu homòleg al Parlament federal belga, Siegfried Bracke, en una trobada de poc més d'una hora que Torrent ha reivindicat com la prova d'un "interès creixent" sobre Catalunya i el judici que se celebra al Tribunal Suprem. Torrent, que no passarà per Waterloo ni té cap altra reunió més a la capital europea, ha volgut destacar la importància d'haver pogut mantenir aquesta trobada amb un Parlament estatal "malgrat les campanyes del ministre Borrell i la pressió que segur que ha rebut el president del Parlament belga".

Fins ara, Torrent havia pogut reunir-se amb el president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, però aquesta vegada ha estat rebut al Parlament federal per Bracke, que també pertany al partit nacionalista flamenc N-VA. Sobre la trobada, Torrent ha explicat que s'emmarca dins de l'acció exterior del Parlament, que busca incrementar les reunions amb Parlaments estatals, però també en un "interès més creixent d'institucions europees" pel conflicte polític que viu Catalunya. El president del Parlament s'ha sentit "molt ben acollit" a la Cambra de Representants belga, on ha estat el president Bracke qui ha posat sobre la taula "la qüestió catalana", segons ha detallat Torrent. Tot i això, la trobada ha tingut un perfil mediàtic baix, sense declaracions del seu homòleg belga ni cap declaració institucional conjunta, com sí que ha passat diverses vegades amb els líders flamencs. Cal recordar que els vincles entre el govern de Flandes i la Generalitat i les paraules del president del Parlament flamenc o d'exministres de l'N-VA han provocat tensions diplomàtiques entre Espanya i Bèlgica que podrien explicar la prudència a l'hora de donar publicitat a aquesta reunió.

Un dels temes destacats de la conversa entre els dos presidents ha sigut la necessitat de trobar una sortida política i dialogada al conflicte entre Catalunya i Espanya, i, segons Torrent, també han abordat la necessitat d'establir una taula de diàleg no només en l'àmbit estatal sinó també europeu. A més, aprofitant la polèmica del veto de la conferència del president català, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont al Parlament Europeu, Torrent i Bracke han coincidit en la necessitat "d'enfortir el parlamentarisme" i en destacar la importància que tindrà "la resposta que Europa doni a conflictes com el català de cara a construir l'Europa del futur".

En aquest sentit, aquest divendres s'ha sabut també que finalment l'Eurocambra, a través dels seus qüestors (eurodiputats que gestionen el dia a dia de la cambra), ha decidit permetre la celebració d'un acte sobre la llengua catalana organitzat per Plataforma per la Llengua i l'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa, prevista per al 4 de març i que havia estat desautoritzada perquè coincidia amb la campanya electoral. Per a dos dies després, però, també hi ha programat un acte amb portaveus de Vox sobre Catalunya com a "regió" d'Espanya que, per ara, Tajani no ha ni autoritzat ni desautoritzat. Sobre aquesta qüestió, Torrent ha assegurat que li sembla "normal" que es permeti un acte com aquest perquè el que ha de fer un president del Parlament, ha dit, és defensar i posar en valor "la riquesa cultural i lingüística" d'Europa. Li ha retret també que vetés la conferència de Torra i Puigdemont.

El viatge d'Arrimadas a Waterloo

El viatge de Torrent es produeix dos dies abans del que ha anunciat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a Waterloo per recordar a Puigdemont que "la República no existeix". El president del Parlament ha animat la líder de l'oposició a "tocar el timbre de la Casa de la República i asseure's a parlar amb el president Puigdemont".

Torrent ha assegurat que li agradaria que Arrimadas "comprengués la situació personal i política de Puigdemont" i que hi "empatitzés", perquè Puigdemont "representa els més de dos milions de catalans que en aquests moments se senten jutjats". Arrimadas, però, ha dit que no té cap intenció de reunir-se amb Puigdemont sinó que simplement viatjarà fins a Waterloo per recordar-li que "la República no existeix".

Testimoni del judici

D'altra banda, cal recordar que Torrent és un dels polítics independentistes que està convocat a declarar com a testimoni al judici al Procés. Tot i això, Torrent encara no ha rebut cap citació oficial i, de fet, es va assabentar que segurament hauria de declarar dimarts que ve a través de les xarxes socials. Però com que les declaracions s'allarguen, semblaria possible que el seu torn coincidís en diumenge, quan hi ha ple al Parlament de Catalunya, cosa que faria que Torrent hagués de sol·licitar el canvi de data i s'ajornés la seva declaració.

Els testimonis del judici han de respondre totes les preguntes, també les de l'acusació particular, que en aquest cas representa Vox. Per tant, Torrent també haurà de respondre a les preguntes del partit d'ultradreta.