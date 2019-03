Santi Vidal confirma que demà no declararà al Tribunal Suprem

El jutge Santi Vidal, acompanyat del seu advocat, Marc Marsal, han estat entrevistats aquest dimecres a 'El món a RAC1'. Responent a preguntes de Jordi Basté, Vidal ha confirmat que demà no declararà al Tribunal Suprem, on està citat per Vox en el marc del judici de l'1-O. No obstant això, la seva condició d'investigat al jutjat d'instrucció número 13 li permetrà no respondre a les preguntes de l'acusació de l'extrema dreta.

"Demà aniré al Tribunal Suprem i no declararé, seguint el consell del meu advocat –ha afirmat–. Demanaré al tribunal que imposi totes les costes de les meves despeses a Vox". En aquest sentit, ha afirmat que demanarà a Marchena que "apliqui l’article 722, que diu que tens dret, si et citen com a testimoni i es demostra que la teva situació és un frau de llei, que imposi totes les costes del procediment a Vox".

En termes generals, Vidal ha opinat sobre el judici de l'1-O i s'ha mostrat "convençut" que la sentència "no està escrita". "Com a jurista em puc atrevir a dir que a hores d’ara el Suprem té clar que el delicte de rebel·lió no s'aguanta per enlloc", i ha recalcat que "el delicte de malversació penja d'un fil i també és possible que puguem veure una absolució per aquest delicte". En aquest sentit, ha afirmat que hi podria haver "una condemna per conspiració per a la sedició", d'entre 5 i 7 anys. "Confio que això vulgui dir que ja puguin passar el Nadal a casa, perquè per penes de menys de 6 anys i sense condemna ferma (pels recursos al Constitucional) normalment els presos estan en llibertat condicional", ha asseverat.

Preguntat sobre les conferències que va fer com a senador d'ERC, que van iniciar la causa dels preparatius de l'1-O al jutjat 13 de Barcelona, Vidal ha afirmat que "no era prudent" dir el que va dir. Concretament, que el Govern tenia les dades fiscals de tots els catalans i admetia que no era legal. Amb tot, ha evitat respondre sobre si el que va dir era cert: "Estic imputat pel jutjat 13 i no puc respondre a aquesta qüestió". "És veritat que vaig ser el primer querellat i que van aprofitar unes manifestacions meves quan era senador, però estava tot manipulat", ha lamentat.

El Tribunal Suprem li ha aixecat la suspensió per haver redactat la Constitució catalana i ara podria tornar a exercir com a jutge, però Vidal ha afirmat que se sentiria incòmode treballant per a la justícia espanyola. Amb tot, tampoc té previst tornar a la política. "Mai més tornaré a fer política perquè no és el meu camp –ha dit–. Tampoc ho era fa 4 anys, però pràcticament m'hi va llançar el CGPJ. Jo no hauria deixat mai de treballar com a jutge i d'alguna manera m'havia de guanyar la vida. M'hi vaig sentir implicat i ho vaig fer de molt bon grat, però no era el meu camp".