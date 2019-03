El Suprem posposa al dia 26 la declaració del guàrdia civil que va iniciar la investigació del Procés

El Tribunal Suprem ajorna la declaració del cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, Daniel Baena, al 26 de març. La seva compareixença estava prevista per aquest dimarts, però les defenses van sol·licitar que no tenien prou temps per preparar l'interrogatori i van demanar posposar-lo. La sala ha concedit la petició i situa més tard la declaració de Baena i el seu número 2. A més, el Suprem ha avançat el calendari de declaracions de la setmana que ve, que estarà marcada per la presència d'agents de Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra.

Els dies 19, 20 i 21 compareixeran agents de l'institut armat que estan vinculats a suposats actes de desafecció de la ciutadania contra la presència policial a Catalunya. El dia 25 està prevista la declaració dels dos tinents de la Guàrdia Civil que van estar a la conselleria d'Economia el 20 de setembre, el responsable de la investigació i el de seguretat. Sobre els escorcolls d'aquell dia i de l'anterior, com el de l'empresa Unipost del dia 19 o als domicilis de Josep Maria Jové o l'exdirector general de Patrimoni Francesc Sutrias, també donaran la seva versió els responsables del cos que els van coordinar. A més, el di 28 compareixeran cinc Mossos d'Esquadra que van patir lesions durant una detenció de la Guàrdia Civil a Sabadell.

El 27 declararan per videconferència l'exdiputat al Bundestag Felix Von Gründbergm i la diputada al parlament del Quebec Manon Masse, que van ser observadors internacionals l'1-O. El dia 28 tornaran a declarar diversos agents de la Guàrdia Civil i també de la policia catalana.