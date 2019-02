El Suprem descarta suspendre el judici si s'avancen les eleccions

El Tribunal Suprem no té previst suspendre el judici del "Procés" encara que el procés penal pugui coincidir amb plena campanya electoral si com es preveu el president espanyol, Pedro Sánchez, decideix avançar els comicis, que es podrien celebrar el 28 d'abril, després que ahir no rebés el suport als pressupostos.

Fonts jurídiques han informat a Efe que el tribunal no es planteja decretar la suspensió el judici que va començar dimarts contra els líders independentistes i que es prolongarà almenys uns tres mesos, tot i que encara és aviat per descartar res.

Aquestes mateixes fonts recorden que no hi ha cap llei que obligui els tribunals a suspendre els judicis en campanya electoral i precisen que no solen fer-ho, com indica el precedent del judici pel cas ERO que va coincidir en la seva fase final amb les passades eleccions andaluses. El que sí que és costum en els tribunals és evitar dictar sentència en ple període electoral per evitar així que la decisió pugui influir en el debat polític.

El debat sobre si el tribunal del "Procés" podria suspendre el judici es va obrir ahir després del rebuig de l'oposició als comptes de l'Estat. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va admetre ahir que sense pressupostos la legislatura s'escurça, però va assenyalar que les dates i el moment "només el té el president del Govern al cap".

En la mateixa línia s'ha expressat avui el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ha deixat clar que "és una decisió que li correspon a ell" després de descartar que Sánchez se sotmeti a una qüetsió de confiança. "No té cap sentit", ha opinat.