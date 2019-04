El Suprem rebutja alliberar els presos per assegurar-se que assisteixen al judici

El Tribunal Suprem manté els presos polítics a Soto del Real. Aquest dijous s'ha fet pública una interlocutòria del tribunal que presideix Manuel Marchena en la qual rebutja la petició de llibertat plantejada per Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn. La sala considera que concorren "amb especial força" els supòsits que avalen la presó provisional, sobretot el risc de fuga. "La desatenció a la citació judicial per la continuació de les sessions del plenari introduiria una important disfunció, frustrant el sentit de tota mesura cautelar privativa de llibertat, que s'orienta precisament a assegurar la presència del processat durant el desenvolupament del judici oral".

Els magistrats rebutgen així les mesures alternatives a la presó preventiva com el control telemàtic que les defenses proposaven i les consideren "insuficients" per la "força amb què concorren els supòsits" per mantenir la mesura cautelar més gravosa. Es remeten als arguments que ja van plantejar el 25 de gener en què també van rebutjar alliberar els presos, i consideren que "la proximitat de la frontera i les facilitats de trànsit entre països de la Unió Europea revela la més que limitada capacitat dels cossos i forces de seguretat de l'Estat davant un intent de fugida".

Tots els sol·licitants són candidats a les eleccions generals del 28 d'abril i de les municipals del 26 de maig i al·legaven "l'evident obstacle" a participar en la campanya electoral si es troben privats de llibertats. El tribunal creu, però, que la presó preventiva no suposa per si mateixa la conculcació del dret de participació política. El tribunal, però, obre la porta a que "es vegi afectat" aquest dret "en la mesura que es pretengui el seu exercici d'una manera incompatible amb la situació cautelar de privació de llibertat". Així, aquesta frase sembla avançar futures limitacions a la voluntat dels candidats a assistir al Congrés i el Senat per participar regularment de debats i votacions presencials.

Mentre encara no són escollits, els candidats han presentat diverses iniciatives per participar de la campanya electoral. Aquest dimarts el tribunal va retornar a la Junta Electoral Central la decisió de celebrar debats a la presó i va deixar en l'aire la petició del cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, que prèviament la JEC havia remès al Suprem. A més, aquest dimecres ERC va presentar un escrit a l'administració electoral per tal que li permetin participar en debats i entrevistes des de l'interior de Soto del Real.

Els magistrats tampoc consideren ques es vulneri el dret a defensa, malgrat "l'actitud col·laboradora" que han mantingut al llarg de les sessions i les afectacions que està tenint el judici –"intens i esgotador, al·legaven Junqueras i Romeva– en les "capacitats dels acusats i els equips de defensa".