El TSJC ajorna la declaració de l'exnúmero 2 d'Economia, Josep Maria Jové, fins a finals de març

Un dels noms que més està sortint al judici per rebel3lió que s'està celebrant al Tribunal Suprem és el de Josep Maria Jové, l'exnúmero dos d'Economia. No està assegut al banc dels acusats però la Fiscalia i l'advocada de l'Estat es refereixen contínuament a les anotacions de la seva agenda com una de les proves de la "concertació" dels processats. A Jové l'investigaven al jutjat d'instrucció número 13 però per la seva condició d'aforat a passat a mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'havia citat a declarar el proper 1 de març. Ara però el TSJC ha ajornat la seva compareixença fins el proper 25 de març.

De fet, la defensa de Jové, que exerceix el mateix advocat que porta la d'Oriol Junqueras i Raul Romeva, Andreu Van den Eynde, havia demanat que Jové no declarés almenys fins que acabés el judici del Suprem, però el TSJC ho ha desestimat.

Van den Eynde argumentava que era molt difícil compatibilitzar la defensa de Junqueras i Romeva al Suprem amb la de Jové al TSJC amb els dos procediments en marxa però el tribunal no ho veu igual. Diu que el lletrat coneix perfectament les dues causes i recorda que el Suprem només ha habilitat tres dies de judici.

La resolució però no té en compte -perquè és anterior- la decisió anunciada pel president de la sala del Suprem, Manuel Marchena, aquest matí que ha habilitat alguns dilluns per celebrar el judici, entre ells el 25 de març, quan s'ha fixat la declaració de Jové.