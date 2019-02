Torra destaca que la manifestació d'ahir posa de manifest "un canvi d'actitud dels catalans"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona contra el judici de l'1-O és molt més que mig milió de persones al carrer, és "un canvi d'actitud dels catalans". El cap de l'executiu ha assegurat que, arran de la manifestació, ha decidit esborrar la paraula 'endarrere' del diccionari, i ha demanat a la ciutadania que faci el mateix.

Per a Torra, la manifestació d'aquest dissabte representa "un canvi d'actitud dels catalans, que ara tornen a somriure". "Arran de la manifestació d'ahir he decidit esborrar la paraula 'endarrere' del diccionari, ja no s'hi val anar endarrere, esborrem aquesta paraula i llancem-la", ha demanat.

Torra ha assistit a l'acte d'inauguració de l'Any Colla de Sabadell, que commemorarà a tot Catalunya els cent anys del cèlebre grup d'intel·lectuals liderat per Joan Oliver (Pere Quart), Francesc Tabal i Armand Obiols, a qui, durant l'acte, Torra ha parafrasejat: "Ells volen devorar-nos i nosaltres lluitem per no ser devorats". El cap de l'executiu català, Quim Torra, ha insistit que Espanya no pot governar contra Catalunya i ha demanat un cop més que s'escolti la veu dels catalans.