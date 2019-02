Torra insisteix en mantenir obert el diàleg amb el govern espanyol

El president Quim Torra manté oberta la porta del diàleg amb el govern espanyol, tot i que divendres la Generalitat i la Moncloa van donar per tancades les converses per la polèmica del relator. "Seguim amarrats a la mesa del diàleg, és Sánchez qui ha d'explicar si s'ha fet enrere per por a la convocatòria feixista de diumenge o per les crítiques del vell i ranci PSOE que abanderen Felipe González, Alfonso Guerra i altres 'barons'", ha remarcat el president.

Torra ha reclamat un acord polític al president espanyol com va fer David Cameron amb Alex Salmond amb Escòcia. "Tots els pobles tenen el dret a decidir el seu futur, s'ha d'anteposar la democràcia a qualsevol llei. Com es pot governar contra els pobles d'Espanya?", s'ha preguntat el president, que ha remarcat que la sobirania ha de recaure en el poble català i no en l'espanyol. "L'Estatut reconeix el dret a l'autodeterminació de l'Aran perquè pugui decidir lliurement el seu futur", ha posat com a exemple Torra.

En una entrevista a Onda Cero, Torra ha exposat que "només" volem votar i ha lamentat que els catalans no puguin "votar com ha fet Escòcia". "Si a la Constitució no hi cap el dret a l'autodeterminació potser el problema el té la Constitució", ha denunciat. Sobre una possible reforma de la Constitució, Torra ha deixat clar que deu la seva lleialtat a "la sobirania del poble de Catalunya". "Al referèndum de l'1-O, 200.000 catalans van votar 'no' a la independència, molta gent vol resoldre aquest problema votant", ha destacat. El president ha emplaçat el president espanyol a respectar el dret a l'autodeterminació i ha citat l'enquesta del diari ARA per subratllar que un "80% dels catalans volen un referèndum d'autodeterminació".

Pel que fa a la proposta d'un nou Estatut que proposa el PSOE, Torra ha revelat que aquesta iniciativa "no ens l'han fet arribar mai" en les dues reunions que han mantingut amb el govern espanyol. Sobre els 21 punts que va lliurar Torra a Sánchez a la reunió de Pedralbes, el president ha assenyalat que "hi ha 15 punts que no parlen de l'autodeterminació com la desfranquització de l'Estat i l'auge de l'extrema dreta".

"Per què les investigacions del jutjat número 13 comencen un any i mig abans del referèndum?", s'ha preguntat Torra per deixar clar que el judici de l'1-O és una causa general contra l'independentisme. "El que em sembla increïble és que hi hagi gent a la presó per defensar una idea", ha denunciat abans de subratllar que ell "també estaria a la presó" si hagués tingut responsabilitats de govern a l'anterior legislatura o hagués estat al capdavant d'Òmnium després d'exposar que en va ser vicepresident.

Nega que no se saludés amb Junqueras

"Del Tribunal Europeu de Drets Humans sí que me'n refio", ha subratllat després de reclamar que el judici avui ja no s'hauria de celebrar amb les acusacions que van fer ahir les defenses, que van aprofundir en la vulneració de drets fonamentals. Sobre la seva salutació als presos al tribunal, Torra ha minimitzat que Junqueras no el saludés. "A la pausa ens vam abraçar, potser no es va adonar que hi era, la interpretació és malintencionada, no comprenc que amb una foto els mitjans es puguin muntar aquesta pel·lícula", ha explicat.

Torra també ha insistit que "el president legítim és Puigdemont" i ha recordat que des del grup parlamentari s'han compromès a "restituir-lo". "És el líder polític de la nostra formació i m'aconsella, però jo també prenc decisions de manera autònoma", ha deixat clar Torra sobre les suposades ingerències de l'expresident en el dia a dia de JxCat.

"No hem fet efectiva la República Catalana després de proclamar-la", ha reconegut Torra, que ha tornat a demanar una "solució política" que passa per celebrar un referèndum.