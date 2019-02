Unitat a Madrid en defensa de Forcadell: "L'acusació contra ella és un precedent preocupant a la UE"

Unitat a Madrid en defensa de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En un acte al Teatre Luchana de la capital espanyola, l'ara president de la cambra catalana, Roger Torrent, i els expresidents Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert han llegit un manifest en suport de Forcadell, en què han defensat que actuarien igual que ho va fer ella; han opinat que la causa contra els dirigents independentistes que s'està jutjant al Tribunal Suprem no té fonament i han avisat que l'acusació contra una presidenta d'un parlament "constitueix un precedent molt preocupant en el marc de la UE".

A més de Torrent i els tres expresidents, a l'acte han assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els consellers Ester Capella, Alba Vergés i Chakir el Homrani, diputats i senadors d'ERC i el PDECat a Madrid, el senador de Bildu Jon Iñarritu, i diputats al Parlament de JxCat, ERC i la CUP. També hi ha participat el líder de la plataforma Som Alternativa, Albano Dante-Fachin.

El manifest reivindica que Forcadell ha demostrat sempre "un compromís infranquejable amb les llibertats democràtiques", i critica que l'acusació s'hagi construït "sobre un relat que pretén criminalitzar l'exercici legítim de drets fonamentals com el dret de manifestació, la llibertat d'expressió i el dret a la participació política". "No ha existit cap alçament violent, no ha tingut lloc cap rebel·lió ni sedició", conclouen.

En la seva condició de president i expresidents del Parlament, Torrent, Benach, Rigol i De Gispert han dit sentir-se especialment interpel·lats per la causa contra Forcadell, i han remarcat que ella va actuar en tot moment d'acord amb el reglament de la cambra. "Nosaltres, en el seu lloc, haguéssim actuat igual que ella", han conclòs. "Quina és la raó de ser d'un Parlament si no debatre i parlar sobre tot allò que interessa a la ciutadania que representa?", s'han preguntat.

Apel·lació al diàleg

Segons el manifest, acusar per la via penal l'actuació d'una mesa i una presidenta del Parlament "quan han complert escrupolosament amb les seves funcions institucionals" és "una irresponsabilitat que lesiona greument les garanties més bàsiques de la democràcia parlamentària". Per això, demanen que es retirin totes les acusacions contra Forcadell i la resta de dirigents independentistes que són al Suprem.

El manifest acaba defensant que el conflicte entre Catalunya i l'Estat requereix una solució democràtica refrendada per la ciutadania, ja que "una àmplia majoria de catalans vol exercir el dret a l'autodeterminació". Una pretensió que, diuen, no pot ser resposta amb "el rebuig permanent per part de l'Estat, i menys encara amb la repressió". "L'única solució possible passa pel diàleg i la política, i la lliure expressió dels ciutadans a través de les urnes".