"Vam votar l'1-O i tornarem a votar": les frases destacades de Torrent al judici

Els màxims representants del Parlament de Catalunya, el president de la cambra Roger Torrent i el vicepresident de la mesa, José María Espejo Saavedra, han declarat aquest dilluns al Tribunal Suprem, en el marc del judici de l'1-O. Aquestes són algunes de les frases més destacades de la seva intervenció.

Roger Torrent, president del Parlament

1. "Onze dels dotze acusats han estat diputats del Parlament, i el fet que estiguin en presó provisional suposa una greu distorsió del funcionament de la cambra. Vull expressar la meva preocupació pel fet que ells estiguin asseguts al banc dels acusats i l'extrema dreta exerceixi com a acusació"

2. "Un president del Parlament mai pot limitar o censurar les propostes dels grups parlamentaris [...] En el lloc de Forcadell hagués fet exactament el mateix"

3. "Les lleis aprovades als plens dels dies 6 i 7 de setembre, del referèndum i de transitorietat jurídica, emanaven de la voluntat majoritària dels diputats [...] La finalitat era que els ciutadans poguessin votar i decidir lliurement el seu futur"

4. "No renunciarem mai a la voluntat majoritària del poble de Catalunya, que és decidir el nostre futur. Vam votar l'1-O, i tornarem a votar, perquè estic convençut que el conflicte polític entre només es resoldrà mitjançant un referèndum"

5. "La presidenta Forcadell no podria fer una altra cosa que no fos admetre a tràmit la proposta dels grups parlamentaris [...] La mesa del Parlament no pot ser mai un òrgan censor"

6. "És evident que la llei de transitorietat mai va tenir efectivitat, que mai va tenir efectes jurídics"

7. "Avui al banc dels acusats ens hi hauríem d'asseure milers de persones, perquè vam ser milers els que vam participar en els fets que avui es jutgen"

8. "La mesa no entra mai a valorar el fons de les propostes per molt inconstitucionals que li puguin semblar, només mira si han entrat en temps i forma"

José María Espejo Saaverda, vicepresident de la mesa del Parlament

1. "La mesa no és un òrgan polític sinó governatiu de l'administració parlamentària"

2. "En totes les reunions de la mesa en què es qualificaven iniciatives parlamentàries que suposessin un desenvolupament d'inici del procés constituent, anul·lada pel TC, vaig deixar clar i especificar que allò no es podia admetre perquè tots havíem estat advertits pel TC"

3. (Sobre les lleis de transitorietat): "S'estaven admetent a tràmit unes iniciatives en frontal oposició als posicionaments del TC"

4. "El procediment de lectura única va ser impugnat al TC i suspès. Per això es va fer el canvi de l'ordre del dia de forma una mica sorprenent"

5. "Des del meu punt de vista, es va mirar de treure-li importància a la suspensió que havia fet el Constitucional"