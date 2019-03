Von Grünberg i Catt: qui són els primers 'observadors' internacionals en declarar al Suprem?

Felix von Grünberg, vicepresident de l'Agència d'Ajuda als Refugiats de l'ONU a Alemanya, és el primer observador internacional que declara en el judici del Procés per la seva tasca de supervisió l'1-O, tot i que tant ell com la resta no poden ser considerats com a tal per la manca d'acord amb l'Estat en una votació que va qualificar d'il·legal. Aquest dirigent històric de l'SPD i exdiputat al parlament de Nord Westfàlia, s'ha ofert diverses vegades com a mediador amb el govern espanyol del PSOE per establir ponts de diàleg entre Catalunya i l'Estat amb la voluntat de trobar una sortida política al conflicte.

Abans de l'inici del judici i de ser traslladats un altre cop a Madrid, concretament el 17 de gener, va visitar l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva a la presó de Lledoners. A la sortida, Von Grünberg va recordar a Espanya que "els tribunals alemanys i internacionals ja han determinat que no hi havia delicte de rebel·lió" i va denunciar que "hem d'assumir, doncs, que és un procés polític contra l'expressió democràtica". L'endemà es va reunir també amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric i en el mateix viatge es va entrevistar amb el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch.

Von Grünberg, que ja va ser observador internacional el 9-N i el 27-S, sempre s'ha posicionat en contra que el conflicte és un assumpte intern. "Nosaltres, els alemanys, vam ser part de la guerra civil espanyola, al costat de Franco. Per tant cal que també ens impliquem en aquesta qüestió. És una qüestió molt important", ha afirmat en reiterades ocasions. El dirigent alemany ha denunciat des que el TC va tombar l'Estatut que el govern espanyol havia de reaccionar i no portar el cas als tribunals. "L’única cosa que aconsegueixes és radicalitzar els catalans. Portar els polítics als tribunals és una bogeria", advertia mesos abans del referèndum.

D'altra banda, Helena Catt, que també declara avui, és cap de l'equip d'experts en eleccions internacionals a través del Election Expert Research Team i va exercir de portaveu de la missió internacional de l'1-O. La neozelandesa ha estat citada a declarar per l'acusació com a testimoni en relació al suposat contracte que va signar amb Diplocat per a la realització d'una "anàlisi del context polític de Catalunya". La tasca va incloure una "monitorització" dels centres de votació del referèndum des de les cinc del matí fins a les vuit del vespre, segons ella mateixa va afirmar en un comunicat difós l'endemà.

Catt, a qui l'aleshores conseller d'Exteriors, Raül Romeva, va rebre el 14 de setembre de 2017 a Barcelona com "observadora electoral del referèndum", va avalar l'1-O com un "procés democràtic pacífic". Així mateix va criticar les "nombroses i repetides violacions dels drets civils i humans" de les forces de seguretat de l'Estat i va sentenciar que havien estat testimonis "de fets que cap monitor d'eleccions hauria d'haver vist mai, i esperem no haver-ho de veure mai més".

De fet, l'endemà de la votació, va denunciar que "per a nosaltres el que va passar estava orquestrat, va ser una operació d'estil militar planificada amb precisió". I va afegir: "Estem impressionats pel fet que agents amb la cara tapada entressin al col·legis electorals amb el propòsit d'impedir un procés pacífic i democràtic".

Catt, experta internacional: "Vam veure una operació d'estil militar planificada amb precisió"

Durant la roda de premsa de valoració de l'1-O, Catt va demanar que, malgrat algunes irregularitats, fruït de les "difícils circumstàncies" en què es va haver de votar, es respectés "el resultat". Catt va remarcar que van veure que tota la gent que treballava als col·legis electorals va actuar "de bona fe" i que no van observar "senyals ni intents de manipular els vots". Catt va coordinar un equip de 17 experts que van arribar setmanes abans del referèndum convidats pel Diplocat i que van visitar un centenar de col·legis electorals arreu de Catalunya.