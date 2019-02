Vox demana que els presos no puguin portar el llaç groc al judici i Marchena ho rebutja: "No hi posaré cap obstacle"

La primera intervenció de Vox en el judici de l'1-O ha servit per marcar perfil des del minut zero. Pedro Fernández, advocat de la formació d'extrema dreta, que exerceix d'acusació popular, ha iniciat el seu torn en la sessió de qüestions prèvies demanant al tribunal que prohibeixi que els acusats portin llaços grocs a la solapa durant el judici, tal com ha fet Jordi Sànchez en les dues primeres sessions al Tribunal Suprem.

"Un dels acusats a la sala porta de manera visible un adorn que representa, sembla ser, un llaç groc, que té una càrrega política indubtable [...]. Pensem que aquest tipus de símbols s'han de sostreure del que és l'actuació d'una sala", ha dit, i ha demanat al tribunal que, en aplicació del "principi de respecte i consideració a la justícia", fixi un "criteri" sobre aquesta "objecció".

651x366 Jordi Sànchez (dreta) porta un llaç groc a la solapa de l'americana durant el judici / J.J.GUILLÉN / EFE Jordi Sànchez (dreta) porta un llaç groc a la solapa de l'americana durant el judici / J.J.GUILLÉN / EFE

La resposta del president de la sala, Manuel Marchena, ha sigut clara: "No posaré cap obstacle a la utilització d'aquest símbol per part dels acusats". El magistrat portava la resposta preparada i ha argumentat els seus motius agafant-se a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, precisament on els acusats pretenen portar la causa en cas que el judici acabi amb una sentència condemnatòria per vulneració dels seus drets fonamentals. "El Tribunal Suprem s'aferrarà i farà seva la doctrina del Tribunal d'Estrasburg", ha subratllat Marchena.

Concretament, ha fet referència a dues sentències d'Estrasburg (Hamidović contra Bòsnia i Hercegovina, del desembre del 2017, i Lachiri contra Bèlgica, el setembre del 2018) en què es va condemnar Bòsnia i Hercegovina i Bèlgica per no haver permès l'ús de símbols religiosos per part dels acusats. Malgrat admetre que el llaç groc no és un símbol religiós, el jutge ha destacat que el Conveni de Roma equipara els símbols religiosos i els ideològics, motiu pel qual ha conclòs que no prohibirà la seva ostentació per part dels acusats. "Ja li anticipo que aquest és el criteri", ha dit al lletrat de Vox.

Marchena ha deixat clar, això sí, que no autoritzaria que els advocats de les defenses portessin el llaç. I ho ha fet basant-se en l'article 37 de l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, que estableix: "Els advocats compareixeran davant dels tribunals vestint toga [...] i sense cap distintiu de cap classe tret del col·legial". El jutge no s'ha estat de reprendre Vox pel fet que la seva petició no s'ajustés a l'objectiu previst per a la seva intervenció; és a dir, posicionar-se en relació a les qüestions prèvies plantejades per les defenses.

L'actitud dels simpatitzants de Vox entre el públic del judici aquest dimarts ja anticipava la petició que el partit ultradretà ha fet al tribunal. En un recés de la primera sessió del judici, els simpatitzants van dir als familiars dels presos que els feia "fàstic" que portessin peces de roba grogues i els van recriminar que apareguin com a "bèsties" en actes del partit d’extrema dreta per boicotejar-los.