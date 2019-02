Vox arriba tard i es queda fora de la sala del Suprem

Els dos advocats que representen el partit Vox, que exerceix d'acusació popular i que és qui reclama una condemna més alta per a les preses i els presos polítics jutjats per rebel·lió –fins a 74 anys en el cas dels exmembres del Govern–, no estan seguint la primera part de la declaració del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Els lletrats han fet tard i no els han permès entrar a la sala. Ho faran durant el recés.

Tampoc és al banc dels acusats Meritxell Borràs, que ha comunicat un problema personal al tribunal i també entrarà després del recés.

Tots els acusats s'han negat a contestar a les preguntes de l'acusació popular i alguns han denunciat les seves polítiques a l'hora d'argumentar per què no ho feien. Per exemple, l'exconsellera Dolors Bassa va dir que ho feia "en defensa de totes les dones d'Espanya" i l'exconseller Josep Rull, per denunciar el "racisme, la xenofòbia o la transfòbia" del partit.