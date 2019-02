El biaix de La Sexta

Dimarts, quan faltaven cinc minuts per a la mitjanit, La Sexta emetia una autopromoció de la programació de l’endemà: « Juicio al Procés. Mañana, especial ‘Al rojo vivo’ desde las diez menos cinco con las declaraciones de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del exministro Montoro. Y después, a las cuatro menos cuarto, con el expresidente Mariano Rajoy en el especial ‘Más vale tarde’ ». Mostraven, en imatges d’arxiu, els protagonistes en actitud decidida, i ho acompanyaven d’una música molt trepidant de pel·lícula d’acció. I un eslògan final: “ El Supremo decide. Lo cuenta La Sexta ”.

És obvi que aquesta expectació mediàtica no l’han creat amb les declaracions dels encausats, els autèntics protagonistes. Ni hi ha hagut promocions televisives ni tampoc ha estat habitual que modifiquessin els horaris de la programació informativa. Només el dimarts 12 i el dijous 14 van fer una prèvia especial. Tampoc que el magazín Más vale tarde avancés la seva emissió per cobrir les declaracions dels inculpats.

De fet, c om ja comentàvem en aquesta mateixa columna diumenge, les televisions espanyoles han ignorat força la retransmissió en directe del judici al Procés. L’han mencionat i l’han fet presencial en pantalla, recollint en un petit requadre la imatge del judici. Visualment tenia un simple valor testimonial, de constància de seguiment. A nivell periodístic, això i res era el mateix. Veure una escenificació en miniatura i muda del judici no proporciona a l’espectador cap mena d’informació o contingut. Els magazins matinals ho utilitzaven per crear la sensació de cobertura informativa i només de manera escassa tornaven puntualment al judici per destacar-ne allò que ells consideraven important.

Curiosament, en la retransmissió en directe de la sessió matinal es va percebre un fet simptomàtic. Tot just començar a declarar l’exvicepresidenta del govern es van produir dues desconnexions, molt breus, de l’emissió. Es podria tractar d’una fallada tècnica per un increment de la demanda del senyal, sobtada i poc habitual, de la resta de cadenes.

Augmenta l’atenció mediàtica

Amb l’entrada en escena de Santamaría, Rajoy i Montoro, la prioritat periodística ha augmentat a les televisions espanyoles. La Sexta va donar més importància als interrogatoris dels tres polítics del PP que els dies anteriors als encausats. A tots tres els van ensenyar baixant del cotxe, sent rebuts amb elegància i entrant al Tribunal Suprem com si es tractés d’un acte festiu. L’estona que Antonio García Ferreras va mantenir en directe l’exvicepresidenta de manera íntegra superava el temps de la resta d’encausats i testimonis. Artur Mas, per exemple, no va merèixer la mateixa atenció. A la tarda, Mamen Mendizábal esperava amb el públic al plató l’arrencada de la sessió de tarda amb Rajoy. El programa va mantenir de manera pràcticament íntegra la seva declaració, especialment amb l’interrogatori de l’acusació.

El que per a La Sexta pot ser un criteri periodístic acaba sent un biaix informatiu flagrant que posa l’accent i la rellevància en una de les parts i oblida l’altra. L’eslògan de La Sexta és incomplet: “El Supremo decide. Lo cuenta La Sexta. A trozos, como mejor le conviene y según quién hable ”.