300 busos de l’ANC a Madrid per superar la marxa de Colón

El recorregut d’un quilòmetre i mig que separa l’estació d’Atocha fins a la plaça de Cibeles de Madrid es podria desbordar si l’independentisme compleix el seu objectiu de convertir el carrer en una allau de manifestants el dissabte 16 de març, en la manifestació per denunciar el judici contra el presos polítics i defensar el dret a l’autodeterminació. A dotze dies d’aquesta marxa, organitzada per entitats i partits, l’ANC calcula que podrien sortir uns 300 autocars des de diferents punts del país, segons ha pogut saber l’ARA. “No ens esperàvem aquesta resposta, estem desbordats. En moltes ciutats hem hagut d’habilitar nous autocars”, assenyalen fonts de la direcció, que recorden que a la manifestació de Brussel·les del 7 de desembre del 2017 s’hi van desplaçar 200 busos. És el cas de Sabadell, d’on sortiran, de moment, dotze autocars, o de Terrassa, on ja se n’han omplert set. Una xifra que encara serà superior a Barcelona, on es preveu cobrir tots els barris. Hi haurà busos des de totes les comarques del Principat, excepte la Vall d’Aran; des del País Valencià, amb punt de partida des de València, Dénia, Pego i Gandia, i fins i tot el moviment independentista de Castella n’ha posat un des de Valladolid.

Lliçó de civisme

La demanda és tan alta que els organitzadors confien en superar les 45.000 persones que es van desplaçar fins a Brussel·les o les 45.000 que es van concentrar a Madrid a la plaça Colón per reclamar al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqués eleccions. Més enllà dels busos, l’ANC ha habilitat un aparcament a la carretera de Villaverde a Vallecas, un espai urbanitzat sense construir, per als que viatgin amb autocaravanes, furgonetes i motocicletes després que molts manifestants comuniquessin a l’entitat que viatjarien amb aquest tipus de vehicles. La resta de manifestants hi aniran amb cotxes particulars, amb l’AVE i amb avió, on ja no queden bitllets. Uns manifestants que fan una crida a no penjar llaços grocs, no embrutar el carrer -com a Brussel·les- i no proferir càntics irrespectuosos per donar una lliçó de civisme en la primera marxa independentista que es convoca a Madrid.