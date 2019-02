D'escalar murs a sortir per un altre edifici: Els canvis del relat de la Fiscalia sobre el 20-S

En quatre dies d'interrogatori als acusats, la Fiscalia ha anat canviant, i rebaixant, el relat sobre la sortida de la comitiva judicial de la conselleria d'Economia després de la protesta pels escorcolls del 20 de setembre de 2017 ordenats pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, i que es una de les bases de la suposada violència que defensa la Fiscalia per justificar el delicte de rebel·lió. L'episodi que ha variat és el de la sortida de la secretaria judicial d'aquest jutjat: Inicialment el fiscal Fidel Cadena va assegurar que havia hagut "d'escalar un mur", després el fiscal Jaime Moreno va explicar que havia "sortit pel terrat" i finalment aquest dijous el fiscal Javier Zaragoza ha parlat d'una sortida "per un edifici col·lateral".

De fet, els processats han anat corregint el relat exagerat de la Fiscalia. Després que Cadena parlés d'un "mur", l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, va qualificar de "pel·liculer" el seu relat, mentre que l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, va replicar a Moreno que una sortida pel terrat de l'edifici de la conselleria també era impossible. "No sé si vostè coneix l'Eixample de Barcelona, no poden sortir pel terrat, hi ha illes de cases i en tot cas, hauria d'haver caminat per diversos terrats".

L'última descripció de la Fiscalia ha estat l'expressada per Zaragoza, la sortida per un edifici col·lateral a la conselleria d'Economia que el líder de l'ANC, Jordi Sànchez, no ha replicat, perquè és la més ajustada a com es va desenvolupar. Tot i així, més endavant en el seu interrogatori, Sànchez ha precisat al fiscal que en cap moment es va fer servir "el terrat" per arribar a l'edifici del costat de la conselleria, sinó un "pati interior".

Els processats també han recordat als diferents representants del ministeri públic que la decisió de no utilitzar la sortida principal de la conselleria va ser de la pròpia funcionaria judicial i no perquè hi hagués alguna recomanació de seguretat al respecte. "Centenars de persones van utilitzar el passadís que havien habilitat els voluntaris a l'edifici i la secretaria judicial ho hagués pogut fer perfectament perquè a més ningú la coneixia", ha dit Sànchez.

Sànchez també ha matisat Zaragoza en dues ocasions més pel 20-S: D'una banda li ha dit que eren sis i no set els vehicles de la Guàrdia Civil que hi havia a la zona de la conselleria. D'altra banda, Sànchez ha corregit al fiscal quan li ha preguntat si s'havia pujat, juntament amb Jordi Cuixart, a sobre d'un "altell" per parlar als ciutadans que es concentraven davant de l'edifici d'Economia. "No, no vam pujar a un altell, vam pujar sobre d'un cotxe de la Guàrdia Civil". També ha dit que li va comentar al tinent del cos la seva intenció, que li hauria contestat que pugés, "perquè ja no venia d'aquí".