El director comercial de la CCMA al·lega que va demanar autorització als seus superiors per la publicitat de l'1-O

El director comercial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'últim investigat dins de la macrocausa per l'1-O –que porta des de fa més de dos anys el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i que és la base del procediment que es jutja al Tribunal Suprem–, ha al·legat que abans de tramitar la publicitat de l'1-O va demanar autorització als directors dels dos mitjans públics, Saül Gordillo i Vicent Sanchis, segons fonts judicials consultades per l'ARA.

Segons fonts de la mateixa Corporació, Martí Patxot – que està investigat per desobediència– s'ha defensat assegurant que no estava requerit ni apercebut pel Tribunal Constitucional, com sí que ho estaven els dos directors dels mitjans públics.

Un anunci en tres fases

L'anunci de les vies es va emetre en tres fases. Segons les fonts judicials consultades, el director comercial de la CCMA hauria explicat durant la seva declaració que va autoritzar directament la primera fase de la campanya publicitaria perquè no li generava cap dubte. En les altres dues, en canvi, va consultar els seus superiors i va tirar endavant un cop va rebre la seva autorització.

Segons aquestes mateixes fonts, el directiu de la CCMA –que només ha contestat les preguntes de la Fiscalia i de la seva defensa– hauria admès que es tractava d'una campanya institucional de pagament i que li hauria arribat a través de la secretaria de Difusió de la Generalitat, tot i que no ha volgut entrar més en aquesta matèria, ja que no l'investiguen per malversació.

Patxot ha arribat als jutjats acompanyat pel propi Sanchis i per membres de la direcció i del consell de govern de la CCMA.