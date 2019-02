Les reunions i converses amb Urkullu que Rajoy no va recordar al Suprem

De l'aparent amnèsia de l'un a la perfecta memòria de l'altre. Les versions que Mariano Rajoy i Iñigo Urkullu han ofert al Tribunal Suprem sobre els contactes que van mantenir abans del 27-O, quan es va fer la DUI i es va aplicar l'article 155, són pràcticament oposades. L' expresident espanyol va assegurar que aquells dies es va reunir i va parlar per telèfon amb molta gent però que "no recordava" si ho havia fet personalment amb el lehendakari, mentre que el polític basc ha detallat diverses reunions i converses telefòniques que va mantenir amb Rajoy sobre Catalunya entre el juliol i l'octubre del 2017.

Urkullu, de qui Rajoy va dir que no era un "mediador", s'ha reivindicat com a "enllaç" entre els dos governs en els dies previs a la declaració d'independència. "Algunes persones em sol·licitaven mediació, sobretot aquelles que tenien una vinculació directa amb la realitat catalana; d'altres em demanaven que hi intercedís", ha afirmat. El lehendakari ha explicat que es va reunir per primer cop amb el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 19 de juny: "Em manifesta la situació de bloqueig entre la Generalitat i el govern espanyol i em demana que hi intervingui per trobar una solució pactada entre tots dos", ha relatat.

Aquell mateix dia, ha afegit, va coincidir amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, a l'estació de l'AVE i li va traslladar la voluntat de reunir-se amb Rajoy. Una trobada que es va fixar per al 19 de juliol a la Moncloa, dos mesos i mig abans del referèndum. En contraposició amb els dubtes de l'excap de l'executiu espanyol, Urkullu ha afirmat que la reunió que van mantenir va durar dues hores, durant les quals van parlar "exclusivament de la qüestió catalana". El lehendakari ha explicat, a preguntes de l'advocat Francesc Homs, que des de llavors va mantenir una interlocució constant amb els dos governs i també amb "diferents personalitats de l'àmbit social, polític, institucional, cultural, econòmic i empresarial" per intentar evitar el xoc de trens de la DUI i el 155.



Pel que fa al tracte amb Rajoy, Urkullu ha concretat encara un altre contacte, l'endemà dels escorcolls del 20-S als edificis de la Generalitat. El 21 de setembre del 2017, ha dit, va mantenir una conversa telefònica amb el llavors president espanyol i li va expressar la preocupació per tot el que passava: "Li vaig dir que les coses no havien de continuar com s'estaven produint i vaig fer l'observació que tot se n'estava anant de mare i que s'havien de mesurar molt els passos següents per no portar a situacions que provoquessin una fractura en la societat catalana", ha detallat, revelant també quina va ser la reacció de Rajoy: "Em va respondre dient que, tant com fos possible, faria les mínimes coses i tindria la màxima cura".

Urkullu ha dit que durant el setembre va mantenir "molta comunicació telefònica" amb les parts, i que del 4 al 27 d'octubre va intensificar els contactes, arribant a traslladar-los "quatre o cinc propostes" per evitar el que va acabar passant. Entre aquestes, la creació d'una taula formada per tres persones de cada executiu amb l'objectiu que la solució no passés per aprovar la DUI ni el 155. "Vaig trobar en Puigdemont una actitud absolutament receptiva", ha admès el lehendakari, però ha explicat que el president de la Generalitat li va dir el 26 d'octubre que no podia dissoldre el Parlament i convocar eleccions per la pressió del carrer i l'oposició de part del seu partit. De Rajoy ha dit que la seva actitud "era d'escolta, d'atenció i de resposta", però que no li va donar garanties que no aplicaria el 155 si es convocaven eleccions a Catalunya.