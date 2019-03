Els dos 20-S d’un guàrdia civil a Exteriors

D’una protesta “amb pancartes i crits” a un “tumult” amb “cares de ràbia i violència”

En la seva diligència del 21 de setembre del 2017, el guàrdia civil P35979V, al capdavant dels escorcolls a la conselleria d’Exteriors, tan sols explica que les persones concentrades davant del departament “portaven pancartes i cridaven”, i assenyala dos únics “moments de tensió”: la sortida de la lletrada de l’administració de la justícia, escortada per guàrdies civils uniformats, i la del detingut, a qui també van haver de portar custodiat al vehicle policial.

No s’esmenta res a l’informe, però, sobre la situació permanent de “tumults” que l’agent va descriure aquesta setmana passada al Tribunal Suprem durant el seu interrogatori com a testimoni. Més d’un any i mig després dels fets, el guàrdia civil va assegurar tenir encara presents les “cares que denotaven ràbia i violència” dels concentrats. “Els insults i les amenaces de mort van quedar en un fet suau”, va advertir.

També va ser més específic a l’hora d’identificar les persones concentrades davant del número 14 de Via Laietana. Va parlar de treballadors de la conselleria, però també va identificar banderes “verdes” que va atribuir directament a Òmnium.

La sortida del detingut i l’acusació d’inacció als Mossos

El capítol de la sortida de Xavier Puig, detingut de la conselleria d’Exteriors, és el que l’informe policial de l’endemà del 20-S apunta com el més complicat. Elguàrdia civil que el signa assegura que uns companys uniformats van escortar Puig fins al vehicle i hi va haver una “allau” de manifestants que van intentar “sostreure’l” del control dels agents, fins al punt que hi van haver, deia l’informe policial, “diversos forcejaments”. Al Suprem, el guàrdia civil va tornar a donar més detalls, com ara que els manifestants haurien agafat Puig “pel coll”, que es van abraonar a sobre del vehicle, que el van sacsejar o que enganxaven la cara als vidres. L’informe sí que descriu danys al vehicle com ara “trencament de vidres” o “cops al xassís del cotxe” que l’agent també va relatar al Suprem. En l’altre aspecte que coincideixen l’informe redactat per l’agent l’endemà dels fets i el seu relat com a testimoni al Tribunal Suprem és en la suposada inacció dels Mossos d’Esquadra. En la diligència posterior als fets, l’agent va obviar la seva presència. Al Suprem va assegurar que no els va veure, tot i que hi ha imatges aportades per la defensa que demostren la seva actuació. El jutge Manuel Marchena va deixar la visualització per més endavant.

La suposada “previsió d’assalt” que l’agent no menciona l’endemà dels fets

La diligència policial no concreta el nombre de manifestants que hi havia a l’exterior de la conselleria, la seva posició, ni que en cap moment intentessin accedir a l’edifici mentre es produïa l’escorcoll o quan ja s’havia acabat i la comitiva judicial va abandonar el lloc. Tenint en compte que es tracta d’un informe per relatar els “incidents” que es van registrar durant l’operatiu, si s’hagués produït aquesta situació l’agent n’hauria hagut de deixar constància, igual que ho va fer amb la sortida de la secretària judicial o la del detingut.

Però durant l’interrogatori al Suprem el guàrdia civil sí que va assegurar a la Fiscalia que va témer que es produís un “assalt” i que els manifestants “entressin a l’edifici”. L’advocat de l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, va preguntar-li si davant d’una situació de setge com la descrita, ell o algun dels seus companys van haver de fer ús en algun moment de la seva arma reglamentària. L’informe immediatament posterior al 20-S no ho menciona. De fet, especifica que cap dels agents ni el detingut van patir cap lesió. El guàrdia civil també va respondre a Melero que ni ell ni la resta dels membres de l’equip van desenfundar en cap moment.

La complicada evacuació de la secretaria judicial entre “plors”

Segons l’informe del guàrdia civil, un cop acabat l’escorcoll van decidir “evacuar” en primer lloc la secretària judicial que encapçalava la comitiva. Sobre aquesta sortida, l’informe només apunta que es va fer amb “l’escolta d’agents uniformats” i que mentre pujava al cotxe “va ser increpada pels manifestants”. En canvi, durant la seva declaració al Tribunal Suprem, l’agent va ser molt més explícit a l’hora d’explicar els “plors” de la lletrada de l’administració de la justícia, davant de l’escena que va assegurar que va haver de patir mentre sortia per agafar el cotxe i que va viure “horroritzada”.

L’agent va descriure, a preguntes del fiscal Javier Zaragoza, votants aferrats al parabrisa del vehicle o enganxats als vidres amenaçant els ocupants del cotxe. “Eren cares amb molta ràbia”, va tornar a apuntar, insistint en la idea del suposat “odi”.

Després, a preguntes de les defenses, va acabar ajustant el relat a la versió original i va admetre que el vehicle que portava la lletrada, tot i la protesta a l’exterior, va poder abandonar la zona sense grans impediments, tot i el suposat assetjament relatat minuts abans.

La presència de Forcadell no mencionada fins ara

Durant la seva declaració al Tribunal Suprem, el testimoni va assegurar que mentre preparaven la sortida de la lletrada judicial de la seu d’Exteriors, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va passar a l’interior d’un cotxe oficial, que va abaixar la finestreta del vehicle i que “va treure la mà per agitar la massa”.

El guàrdia civil recordava perfectament que es tractava d’una comitiva de vehicles oficials i que Forcadell anava al segon cotxe. La va descriure asseguda als seients del darrere, pujant en direcció a la plaça Urquinaona, i, tot i que va admetre que els cotxes no es van aturar, l’agent no només va captar el rostre de Forcadell, sinó l’acció que feia amb la mà i el sentit que tenia. I això que suposadament en aquell moment la Via Laietana estava tallada per centenars de manifestants amb una actitud suposadament hostil.

Aquesta escena no apareix a l’informe presentat per l’agent l’endemà mateix dels escorcolls. L’advocada de Forcadell va retreure al testimoni que no l’hagués mencionat fins ara si, al seu parer, el gest de l’expresidenta del Parlament havia tingut tanta importància. “Avui m’ha sortit dir-ho”, es va limitar a dir l’agent, sense aportar cap prova.