La crònica sonora del judici: Ferran López, l'escuder de Trapero

El judici de l’1-O ha tornat a comptar aquest dimecres amb un testimoni important, en aquest cas el de Ferran López, en aquell moment número dos de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos. López, que recordem que després del cessament de Trapero amb el 155 va ser nomenat número 1 del cos, ha insistit en els arguments que ja va donar el seu excap. No hi va haver col·laboració de la policia catalana amb l’organització del referèndum.



Ferran López ha donat molts detalls de com va ser la coordinació entre els cossos policials abans de l’1-O. I ha dit que ell va proposar que aquell dia treballessin tots junts en un centre de coordinació.



L’excap dels Mossos també ha parlat de la famosa reunió que la cúpula del cos va mantenir amb el

president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Forn, per advertir-los que hi hauria

problemes si es tirava endavant amb l’1-O. I ha aportat un detall desconegut fins ara: Puigdemont els hauria dit que, si hi havia violència policial aquell dia, declararia la independència en aquell mateix moment.



Sobre la jornada de l’1-O, López ha explicat que els Mossos van intentar complir el mandat judicial fins on van poder. I ha confirmat que va informar el coronel Diego Pérez de los Cobos dels plans d’actuació dels Mossos, que incloïen enviar dos mossos a cada col·legi, cosa que el el coordinador del dispositiu va negar en el seu dia. Per això l’advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha demanat un acarament entre tots dos. El tribunal, però, ha ajornat la decisió per a més endavant.



Aquest dijous declararà el comissari Carles Molinero, que haurà de corroborar si les paraules que Ferran López atribueix a Puigdemont són certes o no. I continuaran els testimonis de guàrdies civils que, igual que aquest dimecres, posen l’accent en la violència dels votants. Potser és perquè la Fiscalia basarà el delicte de rebel·lió només en aquesta suposada violència?