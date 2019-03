La crònica sonora de la jornada: col·laboració Mossos - Guàrdia Civil a Sabadell

Aquest dimecres han declarat dues de les personalitats internacionals que van ser a Catalunya durant l’1-O per veure 'in situ' el desenvolupament del referèndum. El primer ha sigut l’alemany Bernhard von Grünberg, diputat regional de l’SPD al land de Renània del Nord - Westfàlia. Von Grünberg ha destacat, sobretot, l’actitud pacífica de la gent tot i la violència policial.

També ha declarat la neozelandesa Helena Catt, que ha confirmat que va cobrar del Diplocat per fer un informe sobre l’1-O, tal com ja havia explicat el responsable de l’organisme, Albert Royo.

La segona part de la sessió ha estat dedicada a la protesta que es va produir davant del domicili de Joan Ignasi Sànchez, un alt càrrec de Governació, a Sabadell quan es va anar a detenir-lo el 20-S. Un dels guàrdies civils que hi van participar ha descrit l'actitud hostil dels concentrats, que van impedir l'accés al domicili a la comitiva judicial. Aquest agent ha valorat positivament el paper dels Mossos aquell dia, fins i tot ha dit que se van jugar per ells.



Després han declarat dos mossos d’esquadra que han relatat agressions dels manifestants contra els agents de la policia catalana, cinc dels quals van resultar ferits. Aquests testimonis tiren per terra la teoria de la participació dels Mossos en una suposada rebel·lió, però també han posat de manifest que, almenys de manera puntual, aquells dies hi va haver enfrontaments de caràcter violent amb la policia. Almenys en el cas de Sabadell.