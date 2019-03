La crònica sonora del judici: Millo i el Fairy

Avui s’ha parlat de violència al Tribunal Suprem, i molt. El primer a fer-ho ha sigut el llavors delegat del govern espanyol, Enric Millo, que ha descrit un ambient de violència i intimidació durant el setembre i l'octubre del 2017. Però sens dubte l’expressió de Millo que ha fet més fortuna és la referència a l’anomenada 'trampa del Fairy', un dels mètodes suposadament violents que va fer servir la gent durant l’1-O.

Finalment, Millo també ha desmentit una de les línies de defensa dels acusats, que és dir que la declaració d’independència només va ser simbòlica.

L’altre gran testimoni de la jornada, que de fet continuarà aquest dimecres, ha sigut el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositiu policial de l’1-O. De los Cobos ha explicat d’entrada que el seu nomenament no va caure gens bé al major Trapero. L'instant culminant de la intervenció de De los Cobos ha arribat en el moment de defensar l’actuació policial durant l’1-O i la tria que ha fet de l’adjectiu per definir-la: exquisida.

De los Cobos continuarà demà sent interrogat per les defenses. Hi ha molts interrogants que encara no s’han respost; per exemple, quin criteri es va fer servir per actuar en uns llocs i no en uns altres.