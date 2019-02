La crònica sonora del judici: Junqueras i Forn

Hem hagut d’esperar un any i tres mesos per poder tornar a escoltar amb claredat aquesta veu tan característica d'Oriol Junqueras. Després de més d’un any en presó preventiva, Junqueras s’ha presentat davant dels jutges i davant dels fiscals que li demanen 25 anys amb un somriure al rostre, de bon humor, animat i disposat a fer una defensa netament política de la seua causa. Només ha respost al seu advocat. I ho ha fet al voltant de dos eixos. Primer de tot, el seu compromís amb la no-violència. I en segon lloc, la defensa del dret a l'autodeterminació i la necessitat de trobar una solució política a un conflicte polític.

El president d’ERC no s’ha estalviat comentaris irònics com quan ha dit que li havien de perdonar la vehemència perquè feia un any i mig que no el deixaven parlar. I ha fet una defensa del seu amor a Espanya, cosa que ha provocat la reacció immediata i irada d’Albert Rivera i Pablo Casado a Twitter. Aquest darrer ha qualificat la intervenció de Junqueras al Suprem de “míting”.



Després ha sigut el torn de Joaquim Forn, que ha canviat l’estratègia i sí que ha contestat les preguntes de la Fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat. Forn ha rebatut el relat dels fets de la Fiscalia, per exemple amb el que va passar el 20-S davant la conselleria d’Economia. El seu discurs ha estat molt clar. Mai va donar cap instrucció política als Mossos. I la policia catalana va actuar de manera totalment escrupolosa en compliment de la interlocutòria judicial que ordenava impedir el referèndum però també mantenir la convivència, cosa que, al seu parer, no haurien fet ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional amb les seves càrregues desproporcionades.

A preguntes del seu advocat, Xavier Melero, Forn ha reconegut que la declaració d’independència era merament política i que no va tenir cap conseqüència. Melero s’ha centrat tant a treure rellevància a la DUI com a demostrar que ningú de l’Estat va qüestionar el dispositiu policial abans de l’1-O.

En la pròxima sessió, dimarts que ve, serà el torn de Turull i Romeva, dues veus que també fa molt de temps que no es poden escoltar.