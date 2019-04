La crònica sonora del judici: les defenses collen la Guàrdia Civil

El número 2 del tinent coronel Baena, l’home que va dirigir la investigació de l’1-O, ha flaquejat davant les preguntes de les defenses dels acusats i ha hagut de recórrer repetidament al “No me’n recordo”.

I això que a preguntes del fiscal havia seguit fil per randa la teoria de l’acusació segons la qual el document 'EnfoCATs' i l’agenda Moleskine de Josep Maria Jové són la prova clau del judici. I també que el major dels Mossos Josep Lluís Trapero era una part imprescindible del pla independentista.

A la tarda han declarat més policies nacionals, que han insistit en les cares d’odi de la gent que hi havia als col·legis. La setmana continuarà amb el testimoni de més policies nacionals, fins que per Sant Jordi declarin polítics catalans com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.