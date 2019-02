La crònica sonora del judici: Rajoy i Santamaría

Havia de ser el dia de Vox i ha acabat sent el dia en què Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría potser han ajudat, sense saber-ho, a les tesis de la defensa. Com? Molt fàcil, primer de tot negant que l’1-O va ser, tal com sosté la Fiscalia, un referèndum efectiu. I en segon lloc admetent que no es va ni plantejar declarar l'estat d'emergència tot i la insistència de l'acusació en parlar de violència generalitzada.

Hi havia molta expectació per l’interrogatori que li podia fer Vox a Rajoy, però al final Ortega Smith no ha sigut capaç de treure-li res. Al llarg de la declaració, Rajoy ha volgut desvincular-se de l’operatiu policial de l’1-O. Rajoy ha arribat a dir que lamentava les imatges de les càrregues. I ha insistit molt en la idea que ell mai va acceptar negociar sobre un referèndum amb una fórmula ja coneguda.

L’advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha posat en dificultats Santamaría parlant de l’operatiu policial. Ella ha llançat pilotes fora, s’ha desvinculat de l’operatiu i, en última instància, ha culpat els acusats.

Un altre dels testimonis clau de la jornada ha estat l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, que ha hagut de fer molts equilibris per justificar que es pugui mantenir l’acusació de malversació quan ell va afirmar que no s’havia destinat ni un euro al referèndum. Al final ha admès que el podrien haver enganyat i ha explicat que va denunciar en nou ocasions la Generalitat davant la Fiscalia i el Tribunal de Comptes.

Les declaracions dels testimonis havien començat al matí amb el diputat d’ERC Joan Tardà, que ha volgut fer evident que no el deixaven parlar en català. I l’expresident Artur Mas ha subratllat que la intenció última del Govern sempre va ser una solució negociada, i que quan li van plantejar que volien fer un referèndum els va aconsellar que no perdessin la capacitat de convocar eleccions.

La sessió del judici ha acabat amb altres testimonis, com el de Marta Pascal o Núria de Gispert, però la part final ha estat marcada per la decisió d’Antonio Baños i Eulàlia Reguant de no respondre a les preguntes de Vox. El president del tribunal, Manuel Marchena, els ha obligat a abandonar la sala i ara hauran d’afrontar un procés judicial. Ha estat la nota excepcional a un judici per si mateix excepcional.