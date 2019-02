La crònica sonora del judici: defensa dels drets fonamentals

Jordi Cuixart, president d’Òmnium i únic dels presos que no és polític, ha marcat un punt d’inflexió en el judici al fer una defensa aferrissada de la desobediència civil com a via per aconseguir canvis legislatius en democràcia. I ho ha fet assumint que, si ha de pagar el preu de la presó, el pagarà. Cuixart ha estat enèrgic, vehement, i ha basat la seva defensa en dos pilars: el rebuig a la violència i la defensa dels drets fonamentals.

L’intercanvi entre Cuixart i el fiscal Jaime Moreno ha estat dur, aspre. Tot i això, l’anècdota de la jornada ha estat l'’us de certes expressions col·loquials per part de Cuixart, com ara "hòstia" o "collons", i com això ha molestat Manuel Marchena, que li ha demanat que s'abstingués de fer-les servir, cosa que ha fet.

Després de Cuixart ha sigut el torn de Carme Forcadell. L’expresidenta de l’ANC i del Parlament també ha tingut un intercanvi agre amb la fiscal Consuelo Madrigal, que ha estat advertida per Marchena en més d’una ocasió. Forcadell ha defensat que la paraula ha de ser lliure dins d’un Parlament i que la mesa no pot aplicar una censura prèvia dels debats. També ha insistit en un dels punts febles de la seva acusació: i és que els membres de la mesa que van fer el mateix que ella seran jutjats en una altra causa.

Forcadell també ha defensat, com van fer els altres representants polítics, que la declaració d’independència va ser política, sense efectes jurídics, cosa que ha provocat que Madrigal parlés de "farsa" o "sainet".

Amb Forcadell s’han acabat els interrogatoris als acusats i ara comencen les declaracions dels testimonis: aquest dimecres hi haurà Mariano Rajoy com a plat fort, però també Artur Mas, Joan Tardà o Soraya Sáenz de Santamaría. I atenció, perquè també serà l’hora dels advocats de Vox.