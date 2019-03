La crònica sonora del judici: l'espionatge dels Mossos

Si hi ha una cosa que uneix tots els testimonis de la Guàrdia Civil és la seva animadversió pel cos de Mossos d’Esquadra. Avui han continuat les acusacions de passivitat i no col·laboració en les operacions contra el referèndum. Un dels agents ha anat més enllà i ha parlat directament d’espionatge durant la jornada de l'1-O.

Un dels protagonistes del judici d’aquest dimecres ha sigut Jordi Sànchez, perquè ha declarat l’agent que va revisar els seus missatges electrònics. L'advocat Jordi Pina li ha preguntat si hi havia un sol d'aquests correus que incités a la violència. I la resposta ha sigut que no.

Aquest dimecres s’ha vist com l’estratègia de la Guàrdia Civil i les acusacions passa, entre altres coses, per fer servir correus de ciutadans anònims a Jordi Sànchez per justificar els seus plans, sense tenir en compte qui eren i ni tan sols si els missatges es van arribar a obrir o no. Una altra de les novetats de la sessió ha sigut que s’ha sentit el nom de Quim Torra com una de les persones que van visitar la nau de Bigues i Riells abans que s'hi confisqués material electoral.

Durant tota la setmana està previst que continuïn desfilant els agents implicats en la investigació del referèndum i en els escorcolls. Després d’ells, els Mossos tornaran a tenir la paraula per boca del llavors número dos, Ferran López.