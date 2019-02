La crònica sonora del judici: cap euro públic per l'1-O

Manuel Marchena ha posat la directa aquest dimecres i ha volgut fer declarar quatre acusats, els exconsellers Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Tots quatre han mantingut la línia de defensa principal, que nega l’existència de violència i, per tant, del delicte de rebel·lió, i també que no es va destinar cap euro públic al referèndum.

La Fiscalia ha preguntat a l’exconseller de Territori Josep Rull per què no es va permetre l’atracament del vaixell del Piolín al port de Palamós, una de les coses per les quals es justifica la seva estada a la presó. I ha contestat que va ser una decisió del port.

Per la seva part, l'exconsellera Bassa ha sigut la primera dels acusats d’ERC que ha contestat a la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. Com han fet tots els acusats, Bassa ha negat que es destinés un sol euro a la celebració del referèndum i que es fes cap acció per facilitar-lo després de la suspensió. I, com han fet la majoria dels acusats, Bassa també ha subratllat el caràcter merament polític de la DUI.

Després ha sigut el torn de l’exconsellera Meritxell Borràs, que s’ha centrat en demostrar que a partir de cert moment els processos electorals ja no van ser de la seva competència.

Un dels intercanvis més durs l’han protagonitzat el fiscal Javier Zaragoza i l’exconseller de Justícia, Carles Mundó, que s’ha defensat amb solvència. Sobretot Mundó, que està acusat de malversació, ha insistit una vegada i una altra que no es va destinar cap euro públic al referèndum.

Aquest dijous serà el torn dels Jordis i de Carme Forcadell. Aquests dies hem vist com els fiscals han tingut moltes dificultats per demostrar els delictes de rebel·lió i sedició. Amb els Jordis, de ben segur, hi tornaran.