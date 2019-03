La crònica sonora del judici: el moment Trapero

Josep Lluís Trapero, el major del Mossos, ha sigut aquest dijous molt clar davant del tribunal que jutja l'1-O. La policia catalana no estava conxorxada amb el Govern per permetre la celebració del referèndum i en cap moment van deixar d'obeir les ordres dels jutges i els fiscals. És més, ha revelat que tenien a punt, per si els hi ordenaven, un operatiu per detenir el president Puigdemont i tots els consellers abans de la DUI.

Aquesta declaració tira per terra una de les potes fonamentals de l'acusació per mantenir el delicte de rebel·lió. Però també posa de manifest la tensió que hi va haver entre el Govern i els Mossos durant l'octubre del 2017. Ara bé, Trapero sí que ha admès que no li va semblar bé el nomenament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos com a coordinador dels cossos policials per fer front a l'1-O.

Les acusacions li han preguntat repetidament pels fets del 20 de setembre davant la seu d'Economia i per la sortida de la secretària judicial. Trapero ha explicat que se li va oferir un cordó de la Brimo per sortir d'Economia, però que al final, per guanyar temps, van decidir oferir-li una sortida alternativa per un edifici contigu.

La gran diferència amb Pérez de los Cobos, segons ha explicat Trapero, va ser sobre l'ús de la força. Per a Trapero els Mossos són curosos amb l'ús de la violència. I, a més, considera que la jutge Armas els donava la raó. Segons Trapero, els Mossos van complir tan bé, o tan malament, l'ordre judicial, com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. I el nombre de col·legis tancats va ser similar, amb la diferència de l'ús de la força.

Al final, el president del tribunal, Manuel Marchena, ha fet una cosa que no havia fet fins ara: interrogar ell mateix un testimoni. En aquest cas ha demanat més detalls sobre la reunió de la cúpula dels Mossos amb el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Forn. Trapero ha relatat com van advertir el Govern que ells no acompanyarien el procés independentista i que acatarien la Constitució. La resposta de Puigdemont va ser: vosaltres feu el que hagueu de fer.

¿Haurà convençut el tribunal, aquest posicionament tan clar? L'únic que podem dir és que, durant tot l'interrogatori, Trapero no ha vacil·lat i ha respost de manera documentada i ordenada. La culpa, ha dit, va ser dels polítics. Ara bé, de rebel·lió i sedició, res de res.