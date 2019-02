"La democràcia també està sota judici a Espanya", diu el 'Washington Post'

"En essència, el judici a Espanya és sobre si les democràcies poden gestionar profunds desacords entre els ciutadans i mantenir alhora el compromís amb la democràcia". Així opina la professora de dret de la Universitat de Georgetown Naomi Mezey, especialitzada en nacionalisme i identitat cultural, i professora visitant a la Universitat Pompeu Fabra, en un article que signa al diari nord-americà 'The Washington Post'.

"No són només els separatistes catalans. La democràcia està també sota judici", aquest és el titular de l'article que analitza per als lectors nord-americans el judici al Procés català que té lloc aquesta setmana a l'estat espanyol.

Per a l'autora, aquest procediment jurídic i en general "l'intent de Catalunya d'independitzar-se i la reacció d'Espanya són rellevants molt més enllà de les fronteres de l'Estat", ja que "la mateixa violabilitat dels estats democràtics amb ciutadanies diverses i dividides està sota judici".

"Més encara que el Brexit, la crisi constitucional més greu que pateix Espanya des de la seva transició a la democràcia als anys 70 podria presagiar noves disputes de sobirania i inestabilitat democràtica", adverteix l'acadèmica.

Mezey explica que davant les demandes de més autonomia, drets o reconeixement "inclús els estats democràtics se senten temptats sovint de reaccionar a les demandes nacionalistes amb un nacionalisme autoritari propi, sovint amb una tònica tòxica i divisiva d'"unitat nacional". Aquest és, en la seva opinió, el "repte particular per a Espanya, on, a més de la seva relació històricament no resolta amb el feixisme, el partit d'extrema dreta Vox ha emergit com una nova força política".

L'autora de l'article repassa també els fets jutjats a Madrid aquests dies i es pregunta: "Va ser legal el referèndum d'independència? Quasi segur que no [...] Però va ser criminal? De nou, quasi segur que no".