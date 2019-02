Un desplegament sense precedents de l’ARA per seguir el judici al minut

Davant l’històric judici a l’independentisme, l’ARA posarà tots els recursos possibles per fer un ampli desplegament periodístic en els pròxims mesos. L’equip de Política del diari, que estarà distribuït entre Madrid i Catalunya, explicarà de ben a prop i minut a minut el que està passant i el que implica amb un seguiment exhaustiu de tota l’actualitat.

Una de les principals tasques que durà a terme la redacció serà verificar les veritats i les mentides que es diguin al judici, un element molt important especialment quan hi ha dos relats contraposats.

També hi haurà nous espais d’anàlisi, reflexió i informació. A primera hora, el subdirector del diari David Miró explicarà en cinc minuts què va passar el dia anterior i tot el que ens espera en les pròximes hores amb un podcast en què tindran protagonisme els periodistes i els analistes que han seguit el judici. Els habituals d’espais d’anàlisi del diari, com l’article de la directora, Esther Vera, o les claus del dia d’Antoni Bassas, també analitzaran el judici al detall.

L’ARA retransmetrà en directe cadascuna de les sessions al Tribunal Suprem, els dimarts, els dimecres i els dijous, tant al matí com a la tarda, si no hi ha canvis d’última hora en la celebració de la vista. De dimarts a dijous els subscriptors del diari al final de la jornada rebran un recull amb la informació de tot el que ha passat a la sala, i els inscrits al butlletí Treseixanta gaudiran d’un resum setmanal. Una vegada hagin acabat les sessions del matí i la tarda, l’escriptor i periodista Ernesto Ekaizer en farà la seva valoració.

Els protagonistes tindran una especial importància en el seguiment que farà el diari. Laura Masvidal, dona de Quim Forn, i Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, explicaran la seva experiència en un article els dissabtes. I cada diumenge un dels presos polítics tindrà un espai a l’ARA per explicar com està vivint el judici.

Els lectors també hi tindran veu i podran participar de la cobertura. Els subscriptors del diari podran venir al plató de l’ARA per veure el judici en directe amb Antoni Bassas i comentar-lo conjuntament. Així mateix, tenint en compte la gran complexitat de la causa judicial, el diari obrirà una bústia per resoldre els dubtes dels lectors. Les preguntes més destacades i repetides es respondran en un vídeo cada divendres.

El diari també estarà atent a com els mitjans tracten el judici. Àlex Guitérrez seguirà disseccionant la premsa espanyola des del Pareu màquines i setmanalment portarà el més destacat la premsa internacional. La periodista Mònica Planas, col·laboradora de l’ARA, també farà una anàlisi televisiva sobre la cobertura del judici a les principals cadenes.