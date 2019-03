El dia a dia del judici per a Forcadell i Bassa: "Vuit hores esgotadores en una nòria de sentiments"

Una jornada que comença a les sis del matí i acaba a les onze de la nit, amb sessions de judici de "vuit hores esgotadores en una nòria de sentiments". A partir de diferents converses amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, la comissió de defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha confeccionat un dietari amb les rutines de totes dues a la presó d'Alcalá-Meco per seguir el judici al Tribunal Suprem. "Són jornades maratonianes amb trasllats farragosos i una rutina que va minvant la salut", expliquen.

Els membres de la comissió denuncien que les condicions de les preses polítiques són "incompatibles amb un judici just" i que s'han vist agreujades les setmanes que s'ha optat per habilitar quatre dies de sessions, que suposen "un increment del cansament", així com la impossibilitat de "preparar bé" les sessions.

La comissió també critica altres procediments del judici que consideren que poden "vulnerar els drets" dels acusats, com ara el fet que la sala hagi "restringit" a les defenses que no han proposat un testimoni la possibilitat de preguntar-li per qualsevol aspecte, o que les acusacions anunciïn la pregunta als testimonis per "induir la resposta".

El despertador sona a les sis del matí

A partir de converses amb Forcadell i Bassa, la comissió de defensa ha elaborat un dietari sobre les rutines a la presó d'Alcalá-Meco. El despertador sona a les sis del matí. "Cal llevar-se i moure's amb celeritat però amb molta cura per no despertar les internes que dormen a la cel·la del costat". Com que no està permès el soroll d'aigua fins a les 7 del matí i a aquella hora ja se les està traslladant al Suprem, les preses polítiques no poden dutxar-se. Tenen tres quarts d'hora per arreglar-se a la cel·la abans les funcionàries no obren el forrellat i els permeten anar a l''office' a "escalfar el cafè fred de la vigília i menjar dues torrades amb mantega i melmelada".

"També recollim una ampolla d'aigua i una peça de fruita que ens donen per al recés de mig matí", explica el dietari. Després tornen a la cel·la per recollir un llibre i un bloc de notes per al judici. La paperassa que han d'omplir abans de començar diàriament el trasllat fa que hagin de ser a la zona d'ingressos de la presó a les 7. Cada dia els mateixos procediments, incloent-hi "el marcatge d'empremtes".

Trasllat amb un cotxe amb "seients durs"

Un cotxe de la Guàrdia Civil custodiat per dos vehicles més trasllada diàriament Forcadell i Bassa de la presó d'Alcalá-Meco a les dependències de l'Audiència Nacional, que són al costat del Tribunal Suprem i tenen calabossos, a diferència d'aquest. El trajecte de 40 quilòmetres dura uns tres quarts d'hora en seients "durs i sense encoixinar".

Un cop a l'Audiència Nacional, la policia espanyola agafa el relleu a la Guàrdia Civil, torna a escorcollar Bassa i Forcadell, els canvia la bossa i les trasllada en furgoneta al Suprem, on arriben cap a dos quarts de nou del matí.

Aïllades durant més d'una hora

Després d'entrar a l'edifici del Suprem, Bassa i Forcadell són traslladades per una sèrie de passadissos i estances separades amb "biombos" perquè no siguin vistes per ningú, fins a arribar a una sala d'espera des d'on les portaran a la sala de judici quan comenci la sessió.

"És una sala àmplia en la qual les finestres i els porticons estan tancats i no deixen veure la claror del dia. Allà hi estem entre una hora i una hora i mitja, fins que som traslladades a la sala de vistes", expliquen.

Sessions matinals de quatre hores i una breu conversa amb familiars

La sessió matinal dura unes quatre hores, amb un descans de 30 minuts en què les preses poden sortir "sempre vigilades" per fer ús dels serveis. A les dues Marchena assenyala un recés. "Anem a la sala d'espera on ens porten el dinar, funcional i correcte".

Després "s'autoritza" l'entrada dels familiars que hagin assistit a la sessió matinal del judici. "Podem tenir amb ells un intercanvi proper als 10 minuts", relata el dietari.

El "cansament acumulat" dels dies es fa visible a la tarda

A les 16 hores es reprèn el judici. La sessió de tarda acostuma a durar fins a les set o les vuit del vespre, amb un recés breu d'un quart d'hora si es fa necessari. "Són habitualment al voltant de vuit hores esgotadores, en les quals el cansament es va acumulant, hora rere hora i un dia rere l'altre".

Les preses expliquen que estan cansades "tant físicament com mentalment", tenint en compte "la nòria de sentiments, la tensió del judici i la incomoditat dels bancs".

El retorn a la presó, sense sopar calent ni poder trucar a la família

Acabat el judici, les preses inicien el retorn a Alcalá-Meco, amb la mateixa rutina, doble trasllat per part de policia espanyola i Guàrdia Civil, escorcoll de pertinences i registre d'empremtes. Arriben a la presó cap a les nou del vespre, "quan ja no hi ha possibilitat de sopar en el torn normal" –que és a dos quarts de nou del vespre– ni fer la trucada reglamentària que els permeten als familiars.

L'opció acaba sent menjar el sopar "en fred" o "menjar dos iogurts a la cel·la". "Cal aprofitar per dutxar-se abans de les 23 hores perquè a partir d'aquella hora ja no està permès el soroll d'aigua". I a partir d'aquí, Bassa i Forcadell han de posar-se a dormir, tenint en compte que l'endemà el despertador torna a sonar a les sis en punt.