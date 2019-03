Millo, l’amfitrió del centre de comandament policial

Erigit durant mesos en abanderat del que es va anomenar operació diàleg, Enric Millo va ser el primer rostre del govern espanyol a reaccionar durant l’1-O al que estava passant a Catalunya. Quan les imatges de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil carregant contra els votants a les portes dels col·legis electorals ja circulaven per totes les televisions del món, l’aleshores delegat del govern espanyol va ser el primer a comparèixer. Des del mateix despatx on deu mesos abans havia promès una etapa marcada pel “diàleg i l’entesa”, Millo va defensar “la mesura, la proporcionalitat i el comportament exemplar” de l’actuació policial. Era l’epitafi d’una operació diàleg fallida.

Aquells dies el Palau Ramon Montaner -seu de la delegació a Barcelona- s’havia convertit en el quarter general de Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositiu policial de l’1-O i que també haurà de declarar al Tribunal Suprem, en el seu cas demà. Durant tota la jornada del referèndum, Millo no es va moure pràcticament de l’edifici del carrer Mallorca de Barcelona. Només al migdia es va desplaçar fins a l’Hotel Grand Marina de la capital catalana, on durant tot el dia va estar reunida la cúpula del PP a Catalunya. El seu testimoni, doncs, serà clau per saber com es va viure l’1-O des del centre de comandament de l’operatiu policial que volia impedir el referèndum.

Segons va relatar ell mateix en una entrevista a l’ARA amb motiu del primer aniversari de l’1-O, aquell dia Millo va parlar a primera hora amb el conseller de l’Interior, Joaquim Forn, que, segons ell, li va demanar que aturés l’actuació dels cossos de seguretat de l’Estat. Una possibilitat que el dirigent popular va rebutjar al·legant que no depenia d’ell i subratllant que només el Govern ho podia aturar sortint públicament a desconvocar la votació. En aquella mateixa entrevista, Millo va respondre una de les principals incògnites d’aquella jornada i que encara ningú ha aclarit en les tres setmanes de judici al Tribunal Suprem. ¿Qui va forçar que a la tarda ja no hi hagués més càrregues? Segons l’exdelegat del govern espanyol, reunits amb la jutge, els comandaments dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van considerar que en aquell moment el referèndum ja no s’havia celebrat i van acordar no intervenir en alguns llocs on l’actuació hauria pogut tenir conseqüències per a la integritat física de la gent.

En segona línia des de la moció

Sobre tot això haurà de respondre avui Millo davant el tribunal en la que serà la seva reaparició pública després de quedar en una segona línia arran de la moció de censura a Mariano Rajoy que li va acabar costant, de retruc, el càrrec de delegat del govern espanyol a Catalunya. Un càrrec que va ocupar durant un any i mig: el va assumir amb l’anhel de posar rostre al diàleg i en va sortir com a cara visible del dispositiu policial de l’1-O.