"Era una expressió política que no tenia conseqüències jurídiques" (sobre la DUI): les 10 frases de Borràs

1. "Vaig signar el decret de convocatòria del referèndum perquè hi havia un mandat democràtic del Parlament clar i havia de ser fidel a aquest mandat, però la meva firma no era necessària, era un símbol que respondríem tots a aquest compromís"

2. "El meu departament no va utilitzar cap euro per al referèndum, com a la resta de departaments"

3. "L’anunci del referèndum es va emetre perquè hi ha un acord marc amb la CCMA per emetre anuncis gratuïts als seus mitjans"

4. "No va costar un euro de l’erari públic utilitzar aquests espais de votació"

5. "El meu departament va seguir enviant setmanalment els informes que reclamava el ministeri d'Hisenda pel FLA"

6. "Es va llegir el preàmbul de la llei, però no obliga ni estableix res, era una expressió política que no tenia conseqüències jurídiques"

7. "El referèndum no és un delicte i qualsevol conflicte polític s'ha de resoldre, com ha defensat sempre el Govern, obrint el diàleg amb l'Estat"

8. "No era la meva funció (aconseguir el material per la votació), no portava l'àrea de processos electorals en aquell moment, però el convenciment del Govern era poder fer el referèndum de manera pacífica. Jo no tenia encomanada cap acció per fer el referèndum.

9. "Després que les competències passin de Governació a Vicepresidència no faig cap gestió relacionada en matèria electoral"

10. "L'acord marc per a la compra d'urnes a la que es van presentar tres empreses va quedar desert"