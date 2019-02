L'exsecretari d'estat que va gestionar el 155, sobre l'1-O: "Vam perdre el relat absolutament"

L'exsecretari d'estat d'Administració Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, encarregat de gestionar a Catalunya l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ha lamentat que el govern espanyol va perdre el relat sobre el referèndum de l'1-O: "El principal error nostre com a executiu va ser que vam perdre el relat absolutament, nacional i internacional".

"El relat previ a l'1-O, sobretot internacionalment, crec que el vam perdre, el relat del mateix dia de l'1-O el vam perdre i fins i tot el relat posterior", ha opinat en una entrevista a Onda Cero aquest dijous recollida per Europa Press.

Ha sostingut que van optar per aplicar un "155 curt" amb el qual ho van controlar tot excepte la televisió, però ha demanat ser clar i reconèixer que no va funcionar. Ha dit això malgrat que, en el seu moment, en compareixença al Senat, es va mostrar satisfet.

En aquest sentit, ha dit que l'ara portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, "va col·laborar en l'aplicació del 155 mal que li pesi, i mal que li diguin botiflera", com també van fer altres polítics independentistes.

A més, ha augurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, tornarà a intentar una declaració unilateral d'independència (DUI) i Catalunya acabarà de nou amb un 155 aplicat, amb un ampli consens polític i "tristament més llarg".

Bermúdez de Castro ha reconegut com "un error" que les forces de seguretat de l'Estat enviades a Catalunya durant el referèndum no estiguessin en les millors condicions als vaixells on van pernoctar, i ha lamentat que no hi havia altres instal·lacions per acollir-los.