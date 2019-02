"No s'exerceix cap acció des del meu departament en favor del referèndum": 10 frases destacades de la declaració de Joaquim Forn

A diferència de l' exvicepresident Oriol Junqueras, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn sí ha estat disposat a respondre les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia General de l'Estat. Amb tot, ha rebutjat contestar a l'interrogatori de Vox. Abans de començar la seva intervenció, ha lamentat no poder fer servir la seva llengua materna, el català.

1."Vaig deixar molt clar al president Carles Puigdemont que els Mossos d'Esquadra haurien de complir les ordres, i ell ho va entendre"

2."M'expresso políticament en favor del referèndum. No s'exerceix cap acció des del meu departament en favor del referèndum"

3."Cap acte dels Mossos d'Esquadra va ser contrari a la Constitució, ni el 20 de setembre ni l'1 d'octubre"

4. (Sobre ANC i Òmnium) "És notícia que des del poder polític es compti amb la participació d'entitats socials? És el més normal del món"

5. "Crèiem que hi havia una base legal per organitzar el referèndum, que no és cap delicte"

6. "Vaig dir al major Trapero que parlés amb Jordi Sánchez per evitar que es produís cap acte de violència a la seu de la conselleria i va fer de mediador"

7. "Construeixen un relat de pel·lícula quan diuen que la secretària judicial va sortir pel terrat, ho va fer saltant un mur del costat perquè no va voler sortir per l'entrada principal, la comitiva judicial va poder realitzar el seu treball el 20-S"

8. "Abans de l'1-O no es va requisar cap material de l'1-O"

9. "De los Cobos en una reunió el dia 21 va anunciar que es nomenaria un coordinador policial quan ho hauria de fer el fiscal, que ho va fer públic l'endemà, i ho va fer sense convocar la Junta de Seguretat. Ho troba normal això?"

10. "Els Mossos d'Esquadra van impedir que s'obrissin 297 col·legis electorals"