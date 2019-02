Els independentistes aconsegueixen el servei inicial als diaris internacionals

260x366

El món ens mira? El món ens mima? El món ens mina? Dempeus sobre una catifa de lliris caiguts, avui ja ningú defensa que l'escena internacional es mobilitzarà per salvar la causa catalana. Però això no vol dir que la premsa d'arreu del món hagi desistit de seguir les peculiars evolucions d'aquest racó d'Europa. Hi ha forta presència internacional entre els 600 acreditats al judici de l'1-O i, per bé que els diaris de referència mundial no anticipen cap canvi històric arran de la futura sentència, són conscients que la tensió política entre Catalunya i Espanya no desapareixerà a curt termini, més aviat al contrari.

La primera constatació és que l'afer és a l'agenda global. I que Catalunya no és encara un subjecte polític per a l'Estat, però sí per a la premsa internacional.

La segona constatació és que l'Estat té els ressorts per dominar el relat a Espanya (més dos diaris aliats a Catalunya), però li està costant marcar el pas amb els diaris europeus. Avui el 'Süddeutsche Zeitung' es llevava amb una entrevista a Quim Torra. No era una peça amable, però tampoc hostil. El periodista –corresponsal a Madrid del rotatiu des del 2012– dominava l'assumpte i rebatia el president català quan aquest li parlava del 80% favorable a un referèndum, recordant-li que es reclamava una votació acordada per l'Estat. Però en cap cas traspassava les línies vermelles periodístiques per convertir-se en inquisidor o editorialista. Com a molt, es permetia suggerir que "polítics presos" era més adequat que "presos polítics". El dia abans el 'Süddeustsche' dedicava un ampli reportatge a la manifestació de la triple dreta. Caldrà veure com respon la premsa alemanya –al·lèrgica i escarmentada pels nacionalismes– quan comencin a desfilar els advocats de Vox.

'The Guardian', mentrestant, publicava una carta de Puigdemont en què qualificava el judici com a "acte alarmant de la repressió estatal". Fins i tot quan el diari britànic li concedia un article a una acció de l'Estat ("Espanya diu que la «desinformació» envolta els separatistes catalans"), a partir de la intervenció de l'ambaixador a Londres, el diari contactava amb Alfred Bosch, conseller d'Acció Exterior, que podia anar desmuntant punt per punt l'argumentari unionista. I, per acabar-ho de fer feridor, s'hi referien com a "ministre d'Afers Estrangers català". Els independentistes marcaven un altre punt a Bèlgica: 'Le Soir' publicava una carta de Jordi Cuixart titulada "Un procés contra la democràcia".

La possessió de la pilota, per tant, és de l'independentisme. Però el partit tot just acaba de començar.