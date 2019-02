L'informe poc neutral de RSF que cita Consuelo Madrigal

Durant la sessió d'avui, la fiscal Consuelo Madrigal ha citat l'informe de Reporters Sense Fronteres (RSF) del 2017 en què s'assegurava que els periodistes de mitjans no independentistes han patit 'escraches' durant el Procés. Madrigal feia referència a un informe de l'organització que recollia que durant l'últim trimestre del 2017 es va viure una "atmosfera irrespirable per a la llibertat d'informació a Catalunya" i que els periodistes crítics amb el Procés van ser ciberassetjats, un concepte que no s'adiu exactament a la definició d''escrache'. L'organització, que està presidida pel periodista cultural de l''Abc' Alfonso Armada, justificava el descens d'Espanya en el rànquing de llibertat de premsa per les tensions derivades del Procés.

El text advertia sobre nombroses "agressions violentes" a través de les xarxes socials a periodistes de mitjans de comunicació no independentistes, però no aportava xifres concretes ni definia en què consistien exactament aquests atacs. L'informe, a més, assenyalava directament els polítics independentistes i la Generalitat com a incitadors del ciberassetjament contra els periodistes unionistes. L'informe de RSF donava més pes a les agressions patides per periodistes no independentistes que als casos que afectaven professionals de mitjans partidaris del dret a decidir.

La manca de neutralitat de RSF amb el Procés

En el seu moment l'informe ja va ser objecte de polèmica. María Dolores Masana, expresidenta de l'entitat, va publicar a la secció d'opinió de l''Abc' un article titulat 'Ser periodista a Catalunya, una tasca arriscada i complexa', en què analitzava les conclusions de l'informe. La periodista hi assegurava que diversos corresponsals estrangers – Mathieu de Taillac, Elise Gazengel, Julia Macher, Henry de Laguérie, Ryan Heath– s'havien queixat de "seguiments, avaluacions i comentaris amb correccions per part del moviment independentista". Després de la publicació de l'article, tres dels corresponsals citats van protestar perquè asseguraven que el que deia Masana no es corresponia amb el que ells havien explicat.



Mathieu de Taillac va escriure a Twitter: "Només m'he queixat de com de pesat s’ha tornat Twitter sobre la qüestió catalana, sense parlar de ciberassetjament". Per la seva banda, Elise Gazengel va demanar que no se la tornés a citar per "denunciar situacions que mai he viscut". Per últim, Julia Macher va acusar Masana de "tergiversar el seu propi informe de RSF".

Hola @calamami1, está tergiversando su propio informe @RSF_ES. Jamás he sufrido ataques x el independentismo catalán que me hayan imposibilitado hacer mi trabajo o hayan requerido intervención policial. Lo que constaté en su momento ruido en Twitter. Gracias. pic.twitter.com/mb92rf5VNu — Julia Macher (@lajuliabcn) 24 de gener de 2018

Yo tampoco he “sufrido un ataque semejante” al de los compañeros que tuvieron que “abandonar su trabajo bajo protección de la policía catalana”. Preguntado por RSF, sólo me he quejado de lo pesado que se ha vuelto Twitter sobre la cuestión catalana, sin hablar de “ciberacoso”. https://t.co/v5eP6n0tkK — Mathieu de Taillac (@mathieudt) 24 de gener de 2018

Madrigal ha utilitzat l'informe per justificar el relat de l'ambient violent a Catalunya però ha passat per alt que l'informe també criticava la ingerència de la justícia en la llibertat de premsa, com quan la Guàrdia Civil va registrar el setmanari 'El Vallenc'.