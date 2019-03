Els informes de Baena proven que sí que va investigar els CDR

“Nosaltres als CDR no els vam arribar a investigar”, va dir dimarts al Suprem el tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil i autor de tots els informes de la investigació del Suprem, però també de la macrocausa del jutjat 13 de Barcelona i del cas de l’Audiència Nacional. L’afirmació de Baena la desmenteix un dels seus propis informes. Es tracta de l’atestat 2018-101743-012, que té tres volums, un dels quals -de 138 pàgines- està dedicat íntegrament als Comitès de Defensa del Referèndum. Baena el va confeccionar el febrer del 2018 per ordre del magistrat de la causa, Pablo Llarena.

El primer volum recull les suposades agressions a la Guàrdia Civil al principi del que Baena va definir com a “període insurreccional”. El fet que el volum sobre els CDR se situï just per darrere del dedicat a aquests fets no és casual. La Guàrdia Civil sosté que entre el setembre i l’octubre del 2017 el clima de violència va ser sostingut a Catalunya i que les accions dels CDR formen part d’aquest context d’alçament, que Baena anomenava “polvorí”.

El tinent coronel defineix els CDR com a grups “organitzats i coordinats” que responen a “l’estratègia de desobediència civil” a través d’accions “de resistència activa i passiva”, i marca una data clau en la seva evolució: l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. De fet, tot i que en la seva declaració Baena també va negar haver investigat l’ANC i Òmnium -“No s’investiguen entitats, s’investiguen persones que fan coses”, va dir-, els seus informes tornen a dir el contrari. Les mencions a l’ANC i Òmnium com a “agitadores de la massa” o com a “braç executor del Govern” són constants. Baena conclou que amb els Jordis a la presó els CDR assumeixen aquest paper.

El vincle amb la Moleskine

L’informe de Baena fins i tot és capaç d’enllaçar els CDR amb un dels documents clau de la causa per rebel·lió: l’agenda Moleskine de Josep Maria Jové. “Anna Gabriel ja va dir que no es renunciaria a l’estratègia de desobediència”, diu Baena rescatant una de les anotacions de Jové per posar de relleu el paper dels CDR.

L’anàlisi del tinent coronel es basa en tuits, entrevistes i vídeos a partir dels quals explica que el perfil dels seus membres respon al de votants de la CUP, el PDECat i ERC, i els lliga amb el moviment En Peu de Pau, fins al punt d’incloure en l’informe la identitat i la fotografia dels promotors d’aquesta iniciativa, entre els quals hi ha el periodista i activista David Fernàndez; el president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory, o els membres d’Òmnium Marcel Mauri i Joan Vallvè.

Tot i la voluntat de l’informe de lligar els CDR amb el període de més tensió del Procés, el cert és que l’atestat no menciona cap acció violenta concreta dels comitès, però els relaciona amb totes les accions “de resistència activa” de l’1-O i de les aturades de país del 3-O i el 8-N. Marchena va assegurar que no tindria en compte els múltiples atestats de Baena que teixeixen la tesi de la rebel·lió, però serà difícil que no acabin traspuant d’una manera o una altra en la sentència, tenint en compte que també són la base dels escrits de les acusacions per demanar més d’una dècada de presó.